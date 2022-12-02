各界悼念江澤民逝世 官員議員到中聯辦弔唁

前國家主席江澤民前日中午在上海病逝，終年96歲。特區政府主要政府建築物、立法會及司法機構下半旗誌哀悼念，政府多個部門及民間機構也把網站主頁轉成黑白。香港中聯辦置設靈堂，接待各界人士弔唁。全國政協副主席兼前特首梁振英、特首李家超、主要官員、上屆特首林鄭月娥、立法會議員等昨亦有到場向江澤民遺照行三鞠躬禮。

靈堂中央掛上江澤民的遺照，並有「沉痛悼念江澤民同志」橫匾。靈堂放有全國政協副主席、前特首董建華和梁振英，以及特首李家超、中聯辦、國安公署、駐港解放軍和兩名前特首曾蔭權和林鄭月娥等各界致送的花圈。李家超、中聯辦主任駱惠寧，以及特區政府主要官員下午陸續到場，向江澤民遺像行三鞠躬禮。而行會召集人葉劉淑儀和立法會主席梁君彥等兩會成員亦有到場。

大批市民亦手持鮮花到中聯辦輪候向這位前領導人致意，有人讚揚江澤民是慈祥老人，為中國經濟貢獻良多。中聯辦指，靈堂開放時間為上午9時半至12時，下午2時半至5時半，須提前致電預約，並出示當天快測證明或24小時內核酸檢測證明等防疫指引。如未能到現場弔唁，可向該辦致唁電、唁函表達悼念之情，也可到中聯辦大樓外花壇處獻花。

政府各部門前日先後把網頁轉為黑白，包括香港天文台，前晚一度連天氣實況所載的雷達圖、彩色的雨量尺等也轉成黑白，其後轉回彩色。大部分部門網頁連同標誌一同轉成黑白，漁農自然護理署則保留彩色標誌。