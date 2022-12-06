各界悼念江澤民 醫管局等要求員工可行下站立默哀

已故前國家主席江澤民追悼大會今早10時在北京人民大會堂舉行，政府及社會各界有多項悼念活動，並暫停或取消今日的娛樂及慶祝活動。

政府總部會直播追悼大會，供行會成員及政總工作人員收看。政府行政署並向各部門常任秘書長及首長發信，所有政府政策局及部門在可行情況下，在其辦公大樓或辦公室供員工收看追悼大會，但如需緊急救援行動應先執勤。政策局及部門首長應避免出席或主禮公共娛樂或慶祝活動；公務員工會應避免舉行慶祝活動，非慶祝性質活動也不應有娛樂或表演部分。

立法會議員今早全程收看追悼大會和參與默哀，期間綜合大樓活動包括原訂舉行的會議、教育導賞活動和工程暫停。