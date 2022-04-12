各界會面｜李家超：料夠票入閘 強調愛港 參選為全港市民

已宣布展開競選行政長官工程、前政務司長李家超昨與10個團體及政黨代表見面，解釋施政理念，並稱相信已夠票「入閘」參選，但覺得最重要盡量爭取不同選委支持，強調熱愛香港才出來參選，亦是為全港市民。至於何時落區與市民見面，他指若活動涉多個單位，聚集安排有困難，須視乎防疫要求及實際運作。多個政黨與李家超會面後表示支持他參選，包括「有想過參選」的新民黨主席葉劉淑儀，她稱對最終決定不參選無遺憾，「很高興家超肯出來承擔這個重擔」。

李家超昨率先到訪港區省級政協委員職誼會與該會常務副會長會面，李指自己的選舉活動將會相當緊密，之後再拜訪經民聯、自由黨、新民黨、香港友好協進會、香港廣東社團總會、香港福建社團聯會、民建聯、工聯會和鄉議局；向各代表面闡述其3大施政方向，指穩固社會環境可無後顧之憂，全面控制風險可全面向前發展，提升競爭力，令全社會受惠；又指政府某些程序拆牆鬆綁、與時並進令結果更快體現，令市民有獲得感，亦符合施政以結果為目標，「有結果先至有獲得」。李家超更一日內11度見傳媒交代會面成果等。

逃犯條例修例不須再討論

特首選舉提名期至4月16日，因15及16日為公眾假期，故最遲交提名表格限期為周四(14日)下午5時。李家超指相信已有「門檻票」，提名票數目多可提振信心，但重申參選不是為自己，是為整個香港七百多萬市民；惟目前須爭取目標提名票數目、盡快撰寫政綱，之後再與競選辦再討論下一步工作，落區與市民見面則須視乎防疫要求及實際運作安排。他續指收集意見後盡快撰寫政綱，會集中主流意見關心議題，屆時交代會否提及政改。

被問會否聽民主派政黨意見，他指，會聆聽各界意見，但時間有限，可以書面表達。至於會否在當選後重推《逃犯條例》修例，他表示，相信修例已有結論、已經終結，不需要再拿出來討論，目前有其他更優先事要處理。被指民望低落，他指批評任何時候都存在，會盡力解釋。

友好協進會388選委支持

多個政黨會面後表示支持李家超參選，經民聯主席盧偉國指感李願聆聽、務實；自由黨主席張宇人指會面時重提商界不想取消強積金對沖。曾表示有考慮參選的葉劉淑儀稱不參選無遺憾，對李家超肯承擔重擔感高興，指他為人誠懇、聽意見。香港友好協進會會長唐英年表示，認同李家超目標為本，重視建立穩固基礎，包括國家安全、法治以及經濟，並指會內全數388名選委會支持李參選。