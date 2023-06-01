各電子支付平台出招爭消費券客 八達通︰新客轉會最高獲100元增值額

2023年第二期消費券7月16日派發，並容許市民「轉會」；面對130億元龐大消費力，各電子支付平台均出招爭客，盼吸納最多用戶使用。繼BoC Pay和WeChat Pay HK宣布轉會有錢派後，八達通卡公司昨亦公布三重優惠，包括新客戶及轉會領消費券最高可獲100元增值額。同時會派逾100萬張現金券，不設最低消費要求，經八達通領消費券的新舊客戶均可領取。另外，八達通卡公司透露，收取政府資金的增值額上限增至超過3,000元，目前已經大致完成測試，適時公布。

八達通卡公司公布，新登記消費券及轉會到八達通的人，於推廣期內登記使用八達通領取第二期消費券，並將該八達通登記入八達通App，可獲50元八達通增值額，如使用手機八達通登記，更可獲得100元增值額。

此外，八達通聯同好賞嘟商戶，推出連環快閃現金賞，派發共100萬張現金券，總值逾750萬元，包括麥當勞原價10.5元的免費新地券、譚仔三哥米線8元現金券，使用時不設最低消費要求，該劵透過八達通App以先到先得形式領取，送完即止，每日每人最多一張。公司夥拍商場及商戶推出一系列商戶優惠券，總值超過1億元。