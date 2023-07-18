合家欣賞時間誤播家長指引節目 通訊局向HOY TV發強烈勸喻

奇妙電視HOY TV在2月播放電視節目《世界多美麗》關於泰國的旅遊紀錄片，有市民向通訊局投訴，片段部分內容涉及成人情節，而節目開始前，亦有聲音及畫面顯示為「家長指引」類別，但當時播放時段為下午6時至6時30分的合家欣賞時間。通訊局審議後，裁定投訴成立，向奇妙電視發出強烈勸喻，敦促它嚴格遵守《電視通用業務守則—節目標準》中的相關條文。

節目開始時播放泰國一些風景名勝的片段，並有幾個描繪泰國夜生活的簡短鏡頭，當中可見一些身穿比堅尼裝束的街頭舞者；之後是一對年輕情侶參與不同的戶外活動，包括飛索滑行、戶外攀石和水肺式潛水。奇妙電視陳述時提到，因人為失誤把該節目編排於合家欣賞時間播放；公司已增加節目組的人手，並已採取措施改善內部監控。

通訊局考慮相關資料，認為該節目並無不適宜兒童觀看的內容。但合家欣賞時間內播放被持牌機構劃為「家長指引」的節目違反《電視節目守則》第2章第5段的規定。因被劃為「家長指引」的節目，不可在合家欣賞時間播放。鑑於上述情況，通訊局認為投訴成立，同時考慮到奇妙電視於短時間內再次違反同一條文的規定，發出強烈勸喻。

本地免費電視節目服務及聲音廣播牌照中期檢討今年2月完成，通訊局審視期間接獲的意見和建議後，制訂11項就放寬或更新電視及電台節目和廣告標準業務守則的建議，諮詢公眾一個月。通訊局建議，確保節目持平的規定，不適用於有關國民教育、國民身份認同和正確認識《港區國安法》的節目，以及在特定條件下，從內地信譽良好的媒體購入直接轉播的外購節目或頻道，可豁免遵守業務守則的規定。