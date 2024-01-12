合理值21300點 港股今年首升 信銀料見底

港股連挫7個交易日後，昨迎來2024年首個升市，恒生指數昨一度反彈362點，收市仍漲204點或1.3%，報16,302點。在低估值及美國大機會減息的誘因下，大行普遍相信港股今年可以終結連跌四年頹勢，中信銀行國際認為大市已見底，料恒指合理值在21,300點；花旗則估年底可以上試19,800點。

恒生科技指數跑贏，昨報3,503點，走高74點或2.2%；國企股指數報5,494點，升73點或1.4%。主板成交額937億元，為今年首次突破900億元。不過，反彈市下北水大舉撤退，滬深港股通合共走資54.3億元，為上月20日後逾半月最大額走資，盈富基金(2800)繼續成為拋售對象，北水淨沽44.2億元，恒生中國企業(2828)及南方恒生科技(3033)亦分別走資7.7億元及1.9億元。