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2024-01-12 04:31:49
日報

合理值21300點 港股今年首升 信銀料見底

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港股 恒生指數 恒指

恒指喜迎今年首次升市之際，港股通卻大手走資。(中通社)

港股連挫7個交易日後，昨迎來2024年首個升市，恒生指數昨一度反彈362點，收市仍漲204點或1.3%，報16,302點。在低估值及美國大機會減息的誘因下，大行普遍相信港股今年可以終結連跌四年頹勢，中信銀行國際認為大市已見底，料恒指合理值在21,300點；花旗則估年底可以上試19,800點。

恒生科技指數跑贏，昨報3,503點，走高74點或2.2%；國企股指數報5,494點，升73點或1.4%。主板成交額937億元，為今年首次突破900億元。不過，反彈市下北水大舉撤退，滬深港股通合共走資54.3億元，為上月20日後逾半月最大額走資，盈富基金(2800)繼續成為拋售對象，北水淨沽44.2億元，恒生中國企業(2828)及南方恒生科技(3033)亦分別走資7.7億元及1.9億元。

17200至18000成交密集 料有阻力

中信銀行國際個人及商務銀行業務投資主管張浩恩指，港股股息率每升至4厘則近見底，而目前已越4厘。他指，中國數據改善、聯儲局減息令美元受壓均有利人民幣及支持中國企業盈利，估計恒生指數萬六關水平或已見支持，惟17,200至18,000點為成交密集區，短期有阻力。他又以10倍市盈率(PE)推算，指大市合理值在21,300點，惟目前難斷定何時可升抵，但相信高息板塊會跑出，如內銀、國際金融及油股等。該行首席經濟師卓亮表示，聯儲局下季有減息必要，今年料減1.5厘，港1個月拆息保守估計跌至4厘以下，港樓市或受惠而全年走穩。

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另外，花旗銀行研究部董事總經理、中國股票策略師劉顯達則預計，美國或在7月開始減息，全年減約1厘，今年中及今年底目標分別為19,000點及19,800點。該行H股首選銀河娛樂(027)、滔博(6110)、友邦保險(1299)、騰訊控股(700)及比亞迪(1211)。

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