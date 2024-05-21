合胞病毒RSV感染續升 孔繁毅料7、8月達高峰 藥劑師促高危群組打疫苗

本港季節性流感活躍程度持續維持高水平，有傳染病專家預計今年流感季節會有雙高峰，並指同時正處於呼吸道合胞病毒(RSV)流行季節，料即將進入高峰期，強調RSV的威脅不遜於流感病毒，包括死亡率較高、沒有針對性抗病毒藥物可用等。有藥劑師指出，現時已有適合的RSV疫苗可用，建議年滿60歲人士盡快接種。

具有高傳染性的RSV是本地常見呼吸道病毒之一，感染後可引致支氣管炎甚至肺炎等併發症，潛伏期為1至10日，通常為5至7日。港大醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅表示，RSV個案一般會在每年3至4月開始明顯上升，7至8月預料會進入高峰期，但RSV的早期感染症狀與傷風或感冒相似，如流鼻水、嘔吐、喉嚨痛等上呼吸道症狀，因此不少市民在病發初期都會不以為意，直至往後病情漸趨嚴重並求醫始發現。