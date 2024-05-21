合胞病毒RSV感染續升 孔繁毅料7、8月達高峰 藥劑師促高危群組打疫苗

本港季節性流感活躍程度持續維持高水平，有傳染病專家預計今年流感季節會有雙高峰，並指同時正處於呼吸道合胞病毒(RSV)流行季節，料即將進入高峰期，強調RSV的威脅不遜於流感病毒，包括死亡率較高、沒有針對性抗病毒藥物可用等。有藥劑師指出，現時已有適合的RSV疫苗可用，建議年滿60歲人士盡快接種。
具有高傳染性的RSV是本地常見呼吸道病毒之一，感染後可引致支氣管炎甚至肺炎等併發症，潛伏期為1至10日，通常為5至7日。港大醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅表示，RSV個案一般會在每年3至4月開始明顯上升，7至8月預料會進入高峰期，但RSV的早期感染症狀與傷風或感冒相似，如流鼻水、嘔吐、喉嚨痛等上呼吸道症狀，因此不少市民在病發初期都會不以為意，直至往後病情漸趨嚴重並求醫始發現。
今年1月起RSV檢測陽性結果數目一直上升，4月以來更每周錄得增長，升幅達七成，居於老人及殘疾院舍人士的個案佔整體65%。孔繁毅指，RSV的流行季節持續時間較流感一般的3個月長，但目前未有針對性的抗病毒藥物可用於治療RSV，醫生只能向病人提供紓緩治療，例如用抗生素控制肺炎、中耳炎等，又或使用靜脈輸液改善脫水情況等。他表示，約每10名RSV患者便有超過1人會在感染後60日內死亡，死亡率達11.9%，較流感的8.8%高。他又引述研究結果指因感染RSV而入院、年滿65歲人士當中，每9人便會有1人死亡；若只計及住院者死亡率為11%，比其他年齡層高出逾100倍。
另一研究亦顯示，患有哮喘、糖尿病、心臟病等的病人，與年滿60歲長者、長期病患者和免疫系統不全人士等，均屬感染RSV的高危一族。孔繁毅指出，長期病患者感染RSV，有機會令其自身的長期病患惡化，提醒高危群組時刻保持個人和環境衛生。
倡政府資助特定高危群組打針
香港醫院藥劑師學會會長蘇曜華指，近年市場上有針對RSV病毒的疫苗，研究顯示年滿60歲人士疫苗效力可高達八成、副作用輕微。不過，政府目前暫無RSV疫苗資助計劃，市面上每支疫苗售價數以千元計，蘇曜華指疫苗通常只需要接種一針，又建議政府參考現有肺炎鏈球菌疫苗資助計劃，資助和安排特定高危群組打針。
老人科專科醫生佘達明向本報稱，RSV病毒已經存在多年，一般而言病情會比較輕微，「好少有生命危險」，又指主要都會處方收鼻水藥物等治療。他續說，院舍環境通常都比較擠逼，病毒容易透過物件等互相傳染。另外，孔繁毅昨在一個電台節目表示，今年本港會出現流感雙高峰，包括1至2月的H3N2甲型流感和上月的H1甲型流感，相信與港人在3年疫情後對流感免疫力偏低有關，估計流感個案數字會在天氣回暖後的6至7月逐漸回落。