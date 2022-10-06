合資格市民今起可免費打流感針 有市民到體育館打針「摸門釘」

政府今日起為合資格市民，免費接種季節性流感疫苗。醫管局港島西醫院聯網家庭醫學及基層醫療部副部門主管鄺兆基擔心兩年未爆發流感後，大部分人的抗體均已減低，今年一旦爆發會情況嚴重，呼籲合資格人士到醫管局接種流感疫苗。

鄺兆基指，醫管局分3個階段為合資格人士打季節性流感疫苗，首階段對象分別為65歲或以上在專科或普通科門診求診的人士、較高風險者如服食阿士匹靈的兒科門診病人、及醫管局轄下門診的智障人士或領取傷殘津貼人士；第二階段由本月24日起，對象為所有社區的65歲或以上長者，他們毋須預約可到醫管局的門診打流感針；第三階段由本月31日開始，會為飼養及屠宰家禽豬隻的人士打針，減低他們感染禽流感或豬流感的風險。

若打齊新冠疫苗可同時打流感針及肺炎球菌針

鄺兆基又指，50歲或以上人士，可以在社區接種中心同時接種流感及新冠疫苗。政府門診、母嬰健康院及私家醫生等亦可安排接種。當局建議長者及小童同時接種流感及新冠疫苗，可以考慮兩針相距2至4星期接種。他又稱，市民今年可以同場接種新冠疫苗和流感針，如果已打齊新冠疫苗，亦可以同時接種流感針及肺炎球菌疫苗。

若發燒不適建議推遲接種

醫管局表示，接種流感疫苗會於2至4周後產生抵抗力，並持續至少6個月，一般注射後，注射處可能出現輕微腫痛外，並無其他副作用，有少部分人會在注射後出現發燒、筋骨肌肉疼痛、身體疲倦等徵狀外。另外，如果患有感冒或發燒出現不適，就建議推遲接種。

市民到體育館打流感針「摸門釘」

今日有市民一早專程到接種科興疫苗的官涌體育館，表示已打齊三針新冠疫苗，特意前來打流感針；亦有人指擔心流感高峰期將至，所以響應政府呼籲；但他之後獲告知疫苗接種中心必須同時打新冠及流感疫苗，如只接種流感針，要到私家診所。亦有人準備打流感針的市民相信，如果接種率提升，或可更快與內地通關。

