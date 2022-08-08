同住兒快測陽性無呈報 九旬翁染疫半月後離世

本港新冠肺炎疫情平穩，確診水平連續多日維持四千多宗，昨增4,274宗確診，包括239宗輸入個案。醫管局公布多5名患者離世，當中一名94歲老翁上月中快速測試陽性後求醫，經查問後發現同住兒子早前亦快測陽性，但未有呈報。當局呼籲快測陽性的市民，應盡快呈報衛生署，以便評估是否適合家居隔離。

多5名確診者離世，年齡介乎65至94歲。一名有多種長期病患的94歲老翁，上月19日快測陽性，其後因發燒、喉嚨痛和呼吸困難等，到急症室求醫，最終前日不治。醫管局總行政經理劉家獻稱，問診期間發現其同住兒子早前亦快測呈陽性，但未有向衛生署呈報。他呼籲市民快測呈陽性應盡快呈報，當局會為患者評估是否適合家居隔離，又指如有長者同住，最好就是離開家居隔離。

94歲老婦有病徵求醫 大廈強檢揭確診

前日離世的還有一名94歲婆婆，有多種長期病患的她與家人同住，上月22日出現上呼吸道感染病徵後向私家醫生求醫，但未有紀錄顯示她當時有否接受檢測或獲處方抗病毒藥。婆婆上月26日因大廈被納入強制檢測公告而往檢測，其後確診，3日後在家快測呈陰性，但持續咳嗽和有痰。她上周四(4日)因胸口痛入院，核酸檢測CT值32，劉家獻料其病毒量已慢慢減少，惟延至前日不治。其餘3名死者也各自有長期病患，如冠心病、心臟衰竭和認知障礙等。