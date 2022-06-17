同心村五成九單住已編配 2至3人單位仍接受申請

嚴氏一家的4至5人單位租金少於5,000元，較過往土瓜灣唐樓單位大減逾五成。 (鍾式明攝)

元朗大型過渡性房屋項目「同心村」於昨(16日)舉行啟用儀式，為首個大型過渡房屋項目，提供1,800個不同面積的單位，目前1,070個單位已完成編配，446伙已入住。負責營運的香港聖公會福利協會助理總幹事姜彩燕稱，目前2至3人單位仍有空缺，並接受市民申請，月底前截止。

「同心村」共設8座、各高4層，提供1,800個單位，分1人單位至4-5人單位，面積由130方呎到324方呎不等，住宿許可費介乎2,370至6,695元，綜援住戶則須按綜援租金津貼最高金額支付。「同心村」內設便利店、社區髮廊外，亦有綜合服務大樓，提供社區活動和村民尋職協助。

首批居民︰租金支出大減五成

10日前已入住同心村、為首批居民之一的嚴先生指，入住同心村4至5人單位後，居住面積約324方呎，較一家五口之前居於土瓜灣約400方呎唐樓略細，但目前租金少於5,000元，較之前大減逾五成，可大大舒緩家庭經濟負擔；加上村內設有兒童遊樂區供子女安全遊玩，他形容環境舒適，住得比以住開心。

但由市區遷入新界，嚴先生坦言，子女上學乘車時間較長，要清晨5時40分、較之前早一小時起床，但子女稱不覺辛苦。做散工的他續指，村內有尋職協助，方便求職。對於村內部分單位曾用作隔離設施，他指起初有點憂慮，但獲悉已撤底清潔後已放心居住。

林鄭月娥︰官商民合作成果

行政長官林鄭月娥昨出席啟用禮時稱，見到由黃土一片到建起1,800個單位，居民可以入住，感到感恩及感動，並認為同心村一年內建成證明了官商民合作、同心就會事成。新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯期望，同心村能幫助解決短期住屋問題，為入住的家庭提供精彩新生活。

「同心村」由新鴻基地產以象徵式1元借出土地、運房局撥款近9.9億元，並由香港聖公會福利協會負責興建及營運。項目位於元朗東頭山貝路，距離元朗站步行距離約10分鐘，5月起陸續入伙。部分小型單位仍接受申請，網站: uc.skhwc.org.hk