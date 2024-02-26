同志公屋居屋平權案　律政司上訴終院獲批許可

政府現行公屋和居屋計劃不承認海外結婚的同性伴侶，使其無法申請公屋或同住對方已購居屋。先後有男同志入稟司法覆核，要求推翻有關公屋和居屋的決定，以及挑戰遺產繼承法例，高院原訟庭在3宗案中裁定男同志一方勝訴。政府早前不服判決上訴，全部被上訴庭駁回，其後政府向上訴庭申請上訴至終審法院，上訴庭今(26日)頒下判辭，指3宗案件涉及廣泛重要的法律觀點，決定批出3宗案件的終極上訴許可。

3宗申請公屋和居屋平權的案件，分別是首先原告Nick Infinger在2018年在加拿大與丈夫結婚，返港後以「一般家庭」身分申請公屋，在符合入息資格下，他和丈夫被房委會認為不符「夫婦」定義而拒絕其申請。

另一宗案件涉同性伴侶入住居屋，當中原告為已離世的吳翰林(Edgar)與其丈夫李亦豪(Henry)。兩人2017年在英國結婚後，以綠表資格購入居屋單位，最終獲房委會通告同性配偶不能視為「家庭成員」加入為住客，導致他們未能申請同住及免補地價下加名轉讓業權。

在遺產繼承權案，原告李亦豪一方指《無遺囑者遺產條例》和《財產繼承(供養遺產及受養人)條例》列明的「有效婚姻」只涵蓋異性伴侶，不包括同性伴侶，認為不合理提出上訴。高院原訟庭早前裁定房委會公屋及居屋計劃的配偶政策，歧視同性已婚伴侶，實屬違憲及非法。房委會上訴上述兩宗敗訴案件，去年被上訴庭駁回。