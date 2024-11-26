同志資助房屋及遺產繼承平權案　終院裁定同志勝訴

資助房屋計劃不承認海外結婚的同性伴侶，先後有同志入稟覆核，獲原訟庭及上訴庭判勝訴。律政司和房屋委員會就3宗同性伴侶平權案件提出終極上訴，被終審法院駁回，裁定資助房屋政策及遺產條例排除同性伴侶屬違憲。
3宗案件分別是同志申請公屋案、同志申請居屋案，及同志遺產繼承權案。當中原訟庭4年前裁定海外結婚的同性伴侶可享遺產繼承權，律政司提出終極上訴，終院裁定男同志一方勝訴。法官指在海外締結而且有效的同性婚姻，是在法例規管下公開作出的承諾，與異性婚姻無異，亦超越純粹同居的關係。法官亦不認為只有異性夫婦，才有責任在生前彼此供養。
房委會指異性配偶可自然生育應對人口老化
至於同志申請公屋及居屋案，房委會提出，案件涉及珍貴的房屋資源分配，指異性配偶可自然生育，應對人口老化，達到家庭目的。所以，應維持現行政策，排除同性配偶申請資助房屋。同志一方則指，異性配偶可能不會生育，亦有同性配偶以不同形式生育。而房屋政策與家庭目的無合理關連，同性及異性配偶一樣有住屋需要。
婚姻平權協會歡迎裁決，指判決清楚表明任何性傾向的人士都應受到法律保障及尊重，差別待遇只會引來更多歧視。協會呼籲盡快將不同性傾向的伴侶納入現行婚姻制度中，以終止對不同性傾向伴侶的歧視，讓他們在法律保障下有尊嚴地生活。