同志資助房屋及遺產繼承平權案　終院裁定同志勝訴

資助房屋計劃不承認海外結婚的同性伴侶，先後有同志入稟覆核，獲原訟庭及上訴庭判勝訴。律政司和房屋委員會就3宗同性伴侶平權案件提出終極上訴，被終審法院駁回，裁定資助房屋政策及遺產條例排除同性伴侶屬違憲。

3宗案件分別是同志申請公屋案、同志申請居屋案，及同志遺產繼承權案。當中原訟庭4年前裁定海外結婚的同性伴侶可享遺產繼承權，律政司提出終極上訴，終院裁定男同志一方勝訴。法官指在海外締結而且有效的同性婚姻，是在法例規管下公開作出的承諾，與異性婚姻無異，亦超越純粹同居的關係。法官亦不認為只有異性夫婦，才有責任在生前彼此供養。