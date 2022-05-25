同期執行｜涉雷動計劃廣告非法招致選舉開支 戴耀廷判囚10個月

港大法律系前副教授戴耀廷(圖)涉於2016年立法會選舉前，透過一間公司在兩份報章刊登「雷動計劃」廣告，他承認4項「在選舉中作出招致選舉開支的非法行為」罪，昨在區域法院被判囚10個月。

涉民主派初選案正還柙的戴耀廷，昨由囚車送到法院，他在2016年立法會換屆選舉，透過「雞蛋同盟有限公司」在2016年8至9月間，在《明報》及《蘋果日報》先後刊登6個廣告，涉款逾25.3萬元。

法官郭啟安判刑指，雷動計劃為推動非建制派當選，過程中候選人無申報開支，影響到選舉的公平性，對建制或獨立候選人不公平。就辯方曾提到立法會選舉的比例代表制不公，法官認為即使被告不是候選人、選舉開支代理人，不能亦不應以非法行為糾正。法官又表示，被告身為大律師，理應更有能力理解法例，批評被告無視選舉法例，是於理不合，需要判處阻嚇性刑罰。不過，考慮戴耀廷無從中得益，4項控罪以18個月為量刑起點，考慮到被告認罪及控方延誤起訴，每項控罪減刑至10個月，同期執行。

戴耀廷當年提出的「雷動計劃」，招募選民根據計劃提供的建議投票。計劃表明會將當時港大民意研究計劃的滾動民調數據，納入作為推動選民策略性投票的工具。同案兩名被告，「雞蛋同盟」董事、55歲的葉劍青，和50歲石守正，早前獲控方不提證供起訴，改以每人4萬元簽保守行為處理。