同舟共濟｜新世界「愛互送」為34機構疫中籌募 受助學童：舒一口氣

學童在疫情期間多番停課，課外活動停頓或減少，家長和學童身心俱疲，基層家庭學童更可能要「煩埋屋企嗰份」。13歲於葵涌區中學讀一年級的吳雅霖來自綜援單親家庭，深感母親疫情期間為照顧3母女生活的壓力。幸雅霖一直在為基層學童提供免費學習支援的「陳校長免費補習天地」(補天)報讀相關才藝課程，跟機構有聯繫，新世界成立的「愛互送」募捐平台早前捐贈了一些抗疫物資包予「補天」，由機構快捷轉送給這些基層家庭。雅霖坦言這些抗疫物資令她舒一口氣。

雅霖自7歲起到「補天」上跆拳道、鋼琴班、古箏班等，一向表現優異，屢獲獎項及推薦獎學金。惟在疫情困擾下，僅剩跆拳道班仍有網課，其他才藝課僅靠自己在家練習；補天雖有學術網課，但雅霖坦言網絡不暢順，怕跟不上，若其他同學能夠參加私人授課補習，憂慮這會進一步拉開與同學的差距。

基層家庭經常要憂柴憂米，她除為自身學習感惆悵，也擔心疫下母親擔子更重，憶述「啲菜同豬肉都加咗價，每斤菜都有啲貴，靠食返之前買落嘅菜」，而今年抗疫物資除口罩、消毒液，檢測包亦成必備工具，購買這些物資均加重生活成本。她笑稱，直至收到補天轉送的物資包後，為母解決問題，才令她「起碼唔使咁擔心多樣嘢」。她稱在疫情中，深感醫護偉大，冀將來也能成為醫生。

補天創辦人陳葒指出，補天宗旨只支援學童學習，不會派飯等，但疫情下，多方面影響學童生活，機構在非常時期也責無旁貸，為支援他們生活需要「盡做」。他指出，超市現金券、餐券最能實際支援學生家庭生活需要，而基層家庭學童亦急需網課硬件如電腦、上網設備支援，前年籌集了200萬元也遠遠不足夠應付需求，希望透過「愛互送」續為學生籌募。

「愛互送」平台由新世界於3月中推出，把34間非牟利機構需求物資上載網上予公眾瀏覽及捐贈，新世界行政總裁鄭志剛冀首階段籌得400萬件抗疫物資。補天暫時從平台籌集到約1萬件包括抗疫物資、超市現金券及餐券等，也正努力籌集平板電腦。陳葒估計可惠及三至五千個受助家庭，他認為社會上不乏熱心人士及企業冀捐助有需要人，惟未必知悉渠道，這個平台方便他們，既具可信性也令他們更樂意捐贈。