熱門搜尋:
大學站 香港夜繽紛 iPhone 15 林作 JPEX 天氣 夜市經濟 綠色債券 中秋節2023 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 福島核污水 好去處 網上熱話 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 冼迪琦 大閘蟹2023 新田真劍佑
返回
本地
2023-09-13 12:37:00

名人站劫案｜尖沙咀賊黨持刀鐵錘闖錶行　再多一人被捕累計3人落網（更新）

分享：
尖沙咀廣東道一間錶行，遭賊人持刀和鐵錘闖進，劫去值500萬名錶。(鍾式明攝)

尖沙咀廣東道一間錶行，遭賊人持刀和鐵錘闖進，劫去值500萬名錶。(鍾式明攝)

【13/9 12:30更新】

消息指，警方昨日（12）再拘捕多一人，案件累計共有3人落網，並在九龍灣宏光道一個露天停車場緝獲賊車，車內發現鐵槌等物品。

【12/9 12:25更新】

警員經深入調查後，於昨日（11日）晚上在秀茂坪區再拘捕一名17歲非華裔男子，消息指，他同屬巴基斯坦裔，持有香港身份證，是案中警方追緝目標在逃疑犯的家人，相信他未有參與打劫。惟有人在警方調查案件期間，被問話卻提供假資料，訛稱不認識通緝犯，涉嫌「誤導警務人員」被捕，現正被扣留調查。

【11/9 22:36更新】

晚上10時，疑犯黑布蒙頭，被警員押返黃大仙竹園北邨桐園樓住所搜查。 

【20:50更新】加入警方交代案情

尖沙咀廣東道一間錶行遇劫！今日(11日)下午3時許，3至4名南亞裔男子戴上口罩，分別手持鐵錘及利刀，闖入尖沙咀廣東道16號一間鐘錶店，指嚇職員，並搶去多隻名錶，總值約500萬港元。匪徒得手後登上一輛銀色的接應私家車逃去，職員報案求助。

飛鵝山起回20隻被劫名錶

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫同日晚上交代案情指，警方下午3時48分接報廣東道有錶行遭3人持刀、大錘，搶掠半分鐘；其後坐上懷疑假牌車逃往梳士巴利道方向。警方經深入情報分析和調查，在案發一個半鐘頭後，於飛鵝山山腳，以搶劫罪拘捕了一名持香港身份證的巴基斯坦籍少年，相信為其中一名劫匪。

鍾雅倫又指，警方在飛鵝山的叢林找到一個裝有20隻、價值370萬元手錶的背囊，相信為劫案中失去的錶。案件繼續由西九龍重案組積極跟進，鍾表示，警方暫時掌握到其他劫匪的資料，有信心很快可以繩之於法。

▼警方接報到遇劫錶行調查▼

疑犯黑布蒙頭，被警員押返黃大仙竹園北邨桐園樓住所搜查。 (鍾式明攝) 疑犯黑布蒙頭，被警員押返黃大仙竹園北邨桐園樓住所搜查。 (鍾式明攝) 疑犯黑布蒙頭，被警員押返黃大仙竹園北邨桐園樓住所搜查。 (鍾式明攝) 疑犯黑布蒙頭，被警員押返黃大仙竹園北邨桐園樓住所搜查。 (鍾式明攝)
尖沙咀廣東道一間錶行遇劫，警方接報到場調查。(鍾式明攝) 尖沙咀廣東道一間錶行遇劫，警方接報到場調查。(鍾式明攝) 尖沙咀廣東道一間錶行遇劫，警方接報到場調查。(鍾式明攝) 尖沙咀廣東道一間錶行遇劫，警方接報到場調查。(鍾式明攝) 尖沙咀廣東道一間錶行遇劫，警方接報到場調查。(鍾式明攝) 尖沙咀廣東道一間錶行遇劫，警方接報到場調查。(鍾式明攝) 尖沙咀廣東道一間錶行，遭賊人持刀和鐵錘闖進，劫去值500萬名錶。(鍾式明攝) 尖沙咀廣東道一間錶行遇劫，警方接報到場調查。(鍾式明攝) 尖沙咀廣東道一間錶行遇劫，警方接報到場調查。(鍾式明攝) 尖沙咀廣東道一間錶行遇劫，警方接報到場調查。(鍾式明攝) 尖沙咀廣東道一間錶行遇劫，警方接報到場調查。(鍾式明攝)

中年女職員手指擦傷

至於錶行下午遇劫後，現場遺下利刀和鐵錘，一名40餘歲的女職員手指擦傷。警方接報後趕赴現場調查，於錶行附近一帶兜截但無發現。正翻查店內閉路電視，追緝涉案劫匪。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受