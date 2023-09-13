名人站劫案｜尖沙咀賊黨持刀鐵錘闖錶行　再多一人被捕累計3人落網（更新）

尖沙咀廣東道一間錶行，遭賊人持刀和鐵錘闖進，劫去值500萬名錶。(鍾式明攝)

【13/9 12:30更新】

消息指，警方昨日（12）再拘捕多一人，案件累計共有3人落網，並在九龍灣宏光道一個露天停車場緝獲賊車，車內發現鐵槌等物品。

【12/9 12:25更新】

警員經深入調查後，於昨日（11日）晚上在秀茂坪區再拘捕一名17歲非華裔男子，消息指，他同屬巴基斯坦裔，持有香港身份證，是案中警方追緝目標在逃疑犯的家人，相信他未有參與打劫。惟有人在警方調查案件期間，被問話卻提供假資料，訛稱不認識通緝犯，涉嫌「誤導警務人員」被捕，現正被扣留調查。

【11/9 22:36更新】

晚上10時，疑犯黑布蒙頭，被警員押返黃大仙竹園北邨桐園樓住所搜查。

【20:50更新】加入警方交代案情

尖沙咀廣東道一間錶行遇劫！今日(11日)下午3時許，3至4名南亞裔男子戴上口罩，分別手持鐵錘及利刀，闖入尖沙咀廣東道16號一間鐘錶店，指嚇職員，並搶去多隻名錶，總值約500萬港元。匪徒得手後登上一輛銀色的接應私家車逃去，職員報案求助。

飛鵝山起回20隻被劫名錶

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫同日晚上交代案情指，警方下午3時48分接報廣東道有錶行遭3人持刀、大錘，搶掠半分鐘；其後坐上懷疑假牌車逃往梳士巴利道方向。警方經深入情報分析和調查，在案發一個半鐘頭後，於飛鵝山山腳，以搶劫罪拘捕了一名持香港身份證的巴基斯坦籍少年，相信為其中一名劫匪。

鍾雅倫又指，警方在飛鵝山的叢林找到一個裝有20隻、價值370萬元手錶的背囊，相信為劫案中失去的錶。案件繼續由西九龍重案組積極跟進，鍾表示，警方暫時掌握到其他劫匪的資料，有信心很快可以繩之於法。