名校4狀元皆報考傳統理科 3計劃讀醫1負笈劍橋

現屆DSE 4名狀元

接近5萬名中學文憑試(DSE)考生昨迎來放榜的大日子，今年3間傳統名校共誕生4名7科5**的狀元，為歷年最少。兩男兩女狀元3科選修科都是傳統的理科組合，即物理、化學和生物科，當中3人更在數學延伸部分取得5**，即奪得「16星」的「超級狀元」。醫科生繼續是熱門發展路向，有3人均表示有意報讀醫科，餘下1人表示則對自然科學感興趣，已獲英國劍橋大學取錄。 今屆DSE只有4名狀元，為DSE自2012年推行以來最少。他們均就讀曾誕生狀元的傳統名校，兩人來自半山聖保羅男女中學，另外兩人分別就讀銅鑼灣皇仁書院及牛池灣德望學校。無獨有偶，4名狀元的選修科都是傳統理科組合，即物理、化學和生物科，他們在3科連同4科核心科都取得5**佳績，並同時修讀數學延伸部分單元二(代數與微積分，M2)，但德望學校的狀元鄭苡晴「只差一點點」考獲5*級，未能如另外3人均以5**成績成為「16星超級狀元」。



鄭苡晴：「掙扎」是否離港升學工作 德望學校相隔5年再次誕生狀元，17歲的鄭苡晴表示受醫生親戚影響，加上外婆患有腦退化症，令她立志成為外科醫生，認為科技發展對各類病人都有幫助。她早前已獲英國格拉斯哥大學醫科「有條件錄取」(conditional offer)，但亦有考慮留港升學，首選港大醫科、次選中大醫科。不過，她在DSE開考前一周感染新冠病毒，溫習和首星期考試都難以集中，幸獲父母和同學體諒、鼓勵，得以放下心頭大石。 鄭苡晴解釋，選擇英國是因為本港與當地制度相似，料較容易適應；她亦與父母討論過是否移民、赴外地讀書和工作，慨嘆自己正在兩者之間「掙扎」。她又指，本港在《港區國安法》生效後更加有秩序，「香港同祖國嘅linkage(連接)愈嚟愈多」，又指兩地可互相學習和合作，在不同方面一同蓬勃、發達。 古冰心：真心有興趣讀醫非隨坊間意見 聖保羅男女中學今年獨攬兩名「超級狀元」，藍仲宏是今年唯一不打算讀醫科的狀元，他透露對自然科學學科感興趣，並已獲英國劍橋大學取錄，未來希望繼續探索科學，暫未有考慮畢業後會否回流本港工作。另一位狀元古冰心表示，對科學有興趣兼喜歡服務他人，因此日後計劃從醫，形容這是服務他人最直接的方法，她暫未決定升讀本港哪一間院校，又強調雖然很多人認為狀元必須入讀醫科，但她是真心有興趣才報讀，稱做醫生是她的志願。

