名錶世家劫案｜警拘3男涉串謀行劫名錶下落未明　事發一刻閉路電視片段曝光

【19:49更新】尖沙咀加連威老道25號鐘錶行「名錶世家」昨日(12日)遇劫，劫匪搶去總值近4,000萬元名錶後逃遁。警方調查後，昨晚至今日(13日)下午先後拘捕3名年齡介乎21至24歲的涉案中國籍男子，涉嫌串謀行劫，懷疑他們策劃劫案和佯裝顧客欺騙錶行打開大門。
4匪登接應車輛逃走 1人徒步離開
油尖警區助理指揮官(刑事)警司程知仁交代案情指，店舖正門長期上鎮，每次進出都要由店內職員遙控開啟。案發時，一名佯裝顧客的男子進入店舖後，4名蒙面男子趁大門未關上便持刀和鐵錘闖入行劫，其中一名匪徒用刀指嚇職員，另外兩人則用鐵錘打破展櫃並掠去24隻總值逾3,900萬元的名錶。
程知仁續說，匪徒花約1分鐘得手後，隨即破壞已鎖上的正門，登上一輛套假牌的接應車輛逃去，最初佯裝顧客的男子則徒步離開。警方深入調查後，先後在荃灣、上水和元朗拘捕3人，據悉其中一人為假扮顧客者，檢獲他們當時所穿衣物和手提電話，另正繼續追查失錶下落。
片段顯示匪徒涉先假扮顧客
另外，劫案事發一刻的閉路電視片段亦曝光，可見當時有一名身穿白色衛衣的男子進入店舖，似是準備選購，3名黑衫及1名藍衫劫匪隨即闖入，白衫男隨即作雙手抱頭狀逃離店舖。
職員見狀大驚躲在一角。4名劫匪當中兩名劫匪負責持刀挾持店員，另外兩人則持大鐵槌打爆飾櫃搶掠，其中藍衫劫匪更一度進入店舖內部搶掠。劫匪們將飾櫃內名錶盡數掃入背囊，得手後逃去時，因被店舖玻璃門被鎖上，劫匪情急之下，用鐵槌狂打玻璃，硬生生鑿開一道縫隙逃離店舖。整個搶劫過程僅約40秒。