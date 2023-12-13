名錶世家劫案｜警拘3男涉串謀行劫名錶下落未明　事發一刻閉路電視片段曝光

【19:49更新】尖沙咀加連威老道25號鐘錶行「名錶世家」昨日(12日)遇劫，劫匪搶去總值近4,000萬元名錶後逃遁。警方調查後，昨晚至今日(13日)下午先後拘捕3名年齡介乎21至24歲的涉案中國籍男子，涉嫌串謀行劫，懷疑他們策劃劫案和佯裝顧客欺騙錶行打開大門。

4匪登接應車輛逃走 1人徒步離開

油尖警區助理指揮官(刑事)警司程知仁交代案情指，店舖正門長期上鎮，每次進出都要由店內職員遙控開啟。案發時，一名佯裝顧客的男子進入店舖後，4名蒙面男子趁大門未關上便持刀和鐵錘闖入行劫，其中一名匪徒用刀指嚇職員，另外兩人則用鐵錘打破展櫃並掠去24隻總值逾3,900萬元的名錶。