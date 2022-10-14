名額暫2.5萬個 下月公布報名詳情 香港馬拉松明年2月舉行

第25屆渣打香港馬拉松落實於明年2月12日舉行，參賽名額暫定為25,000個。大會將邀請海外精英跑手參加，報名詳情11月初公布。大會表示感謝各方全力支持和積極協調，在社會復常之路上，讓公眾、跑手及工作人員能夠在平衛公共衞生及安全的情況下參加這項國際盛事。

賽事沿用過往安排，包括馬拉松、半馬拉松和10公里三個距離組別，同時會沿用傳統路段，馬拉松及半馬拉松由尖沙咀彌敦道出發，10公里項目則以東區走廊作起點。所有組別均以維多利亞公園作為終點。大會將於11月初公布報名詳情，並分階段接受各個組別報名。

香港一年一度跑步盛事「渣馬」今年曾起波瀾，原定11月20日舉行，但香港田徑總會在9月16日突然宣布，「鑑於本港疫情狀況，大會至今仍未收到批准可以舉行賽事。由於現時距離原訂賽事日期只有兩個月時間，跑手及持份者都未必有充足時間作好準備，大會在別無選擇的情況下，決定取消於2022年11月20日(星期日)舉行的渣馬」。

至9月20日早上特首李家超回應事件，稱對渣馬主辦機構單方面取消賽事感失望，並希望體育專員與馬拉松主辧方探討新的舉辦日期。田總於同日下午發稿指，與相關部門溝通後，獲得政府全力支持，積極計劃於2023年2月12日舉行第25屆渣打香港馬拉松。