后海灣黑臉琵鷺回升至369隻　觀鳥會：與全球數目增加有關

香港觀鳥會發布《黑臉琵鷺全球同步普查2022》，發現全球黑臉琵鷺數量達6,162隻，創有記錄以來新高，較去年上升18%，增加940隻，其中后海灣錄得369隻，按年增加33隻、9.8%。香港觀鳥會認為，后海灣黑臉琵鷺數目增幅不算顯著，料出現增幅與全球整體數量增加有關。

觀鳥會公布，台灣繼續是最主要棲息地,全球逾 62%、即3,824隻黑臉琵鷺在該處度冬，按年升幅為22.1%；日本亦增加19.8%，錄得683隻。另外，馬來西亞今年錄得兩隻黑臉琵鷺，是1994年首屆普查以來的南方新記錄，反映黑臉琵鷺

於東南亞棲地範圍廣大。

后海灣數量只佔全球6%

后海灣黑臉琵鷺數量連跌兩年後回升至369隻，較去年多33隻，米埔自然保護區和香港濕地公園錄得的黑臉琵鷺總和增加，兩處地方均實施生態環境管理，為黑臉琵鷺提供合適棲息地。不過，后海灣只佔全球黑臉琵鷺數目約6%。