后海灣黑臉琵鷺回升至369隻　觀鳥會：與全球數目增加有關

香港觀鳥會發布《黑臉琵鷺全球同步普查2022》，發現全球黑臉琵鷺數量達6,162隻，創有記錄以來新高，較去年上升18%，增加940隻，其中后海灣錄得369隻，按年增加33隻、9.8%。香港觀鳥會認為，后海灣黑臉琵鷺數目增幅不算顯著，料出現增幅與全球整體數量增加有關。
觀鳥會公布，台灣繼續是最主要棲息地,全球逾 62%、即3,824隻黑臉琵鷺在該處度冬，按年升幅為22.1%；日本亦增加19.8%，錄得683隻。另外，馬來西亞今年錄得兩隻黑臉琵鷺，是1994年首屆普查以來的南方新記錄，反映黑臉琵鷺
於東南亞棲地範圍廣大。
后海灣數量只佔全球6%
后海灣黑臉琵鷺數量連跌兩年後回升至369隻，較去年多33隻，米埔自然保護區和香港濕地公園錄得的黑臉琵鷺總和增加，兩處地方均實施生態環境管理，為黑臉琵鷺提供合適棲息地。不過，后海灣只佔全球黑臉琵鷺數目約6%。
倡北部都會區建3濕地公園
香港觀鳥會總監余日東提醒，后海灣普查結果雖有增長，但升幅不算顯著，不能因而斷定生態環境有所改善。他又指，香港的數字上升，某程度上要歸功於全球種群增加，有更多黑臉琵鷺選擇在本港越冬停歇。
余日東期望，發展北部都會區應設立的三個濕地保育公園，並須符合三大基本條件，包括範圍廣闊、生態友善及減少人為干擾，強調不能只是「公園仔」，地方要夠大，要有充足食物來源。余建議，將國際鳥盟確認的重點鳥區「內后海灣及深圳河集水區」納入濕地保育公園範圍，甚或提升至《野生動物保護條例》下的限制地區，制訂長遠保育方案及生境管理措施，保育白泥至馬草壟一帶的魚塘、泥灘、沿海濕地等多元化生境。