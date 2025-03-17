吐露港公路九巴2男打架　車長：報警無問題 唔好嘈住我揸車(有片)

吐露港公路發生打架事件。凌晨3時許，警方接獲一名巴士車長報案，指在吐露港公路行駛期間，懷疑有兩名乘客在車內打鬥。警員接報到場，經調查後，拘捕兩名男子，他們涉嫌「在公眾地方打架」，拒絕送院。警方正調查事件。
網上社交平台Facebook(FB)的「大埔TAI PO」專頁，有網民上一段長約1分43秒片段顯示，事發時一輛雙層巴士懷疑停靠在吐露港公路近路肩。拍攝者身處上層，路線牌顯示下一站為廣福邨，巴士下層則傳來爭吵的聲音，有乘客到下層看個究竟，亦有人向下層探看。下層一名懷疑是男車長詢問：「而家你係咪要報警？」一名男子回應：「要，佢打我嘛」車長再說：「得，無問題，你要報警無問題，你唔好再嘈住我揸車！」
巴士乘客不滿催促：唔好再嘥時間喇，報警啦！
拍攝者隨後到下層拍攝，下層有其他乘客不滿行程受阻，插嘴說：「唔好再嘥時間喇，報警啦！」、「阿叔，你想點呢阿叔？」車長續說：「成車人陪你等喇！你係涉案人，你要報警你自己報啦！」片段未有交待事件如何解決。
警方表示，凌晨3時27分接獲一名巴士車長報案，指其巴士在吐露港公路行駛期間，有兩名乘客懷疑打鬥。警方接報到場，經調查後拘捕兩名男子，涉嫌「在公眾地方打架」。他們拒絕送院治理，事發原因仍在調查中。據悉，涉事為九巴N271通宵路線，事發時正前往大埔。