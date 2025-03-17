吐露港公路九巴2男打架　車長：報警無問題 唔好嘈住我揸車(有片)

吐露港公路發生打架事件。凌晨3時許，警方接獲一名巴士車長報案，指在吐露港公路行駛期間，懷疑有兩名乘客在車內打鬥。警員接報到場，經調查後，拘捕兩名男子，他們涉嫌「在公眾地方打架」，拒絕送院。警方正調查事件。

網上社交平台Facebook(FB)的「大埔TAI PO」專頁，有網民上一段長約1分43秒片段顯示，事發時一輛雙層巴士懷疑停靠在吐露港公路近路肩。拍攝者身處上層，路線牌顯示下一站為廣福邨，巴士下層則傳來爭吵的聲音，有乘客到下層看個究竟，亦有人向下層探看。下層一名懷疑是男車長詢問：「而家你係咪要報警？」一名男子回應：「要，佢打我嘛」車長再說：「得，無問題，你要報警無問題，你唔好再嘈住我揸車！」