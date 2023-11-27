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2023-11-27 04:31:59
日報

吐露港公路私家車自炒釀5傷 8月大男嬰與外傭飛出車外

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大埔發生罕見交通意外，有外傭連同手抱嬰兒飛出車外。一輛私家車昨下午2時許在吐露港公路行駛期間，突然「自炒」撞向路中石壆，其間後座車門突然打開，當時正手抱8個月大男嬰的外傭疑因沒有佩戴安全帶，雙雙拋出車外，須送院治理，司機涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕。有專家關注，事件反映香港駕駛者對保護車內兒童或嬰兒的安全意識薄弱，建議港府立例強制兒童需要有專用安全座位。

交通意外 吐露港公路

私家車在吐露港公路「自炒」後車頭損毀。

交通意外 吐露港公路

私家車後座有乘客拋出車外。

昨午2時許，一輛黑色私家車在吐露港公路往上水方向行駛，在駛至新峰花園對開一段時懷疑失控「自炒」，在撞向路中分隔石壆後再衝前約100米始停下，私家車後座車門疑期間突然打開，坐後座的28歲女傭及其手抱8個月大男嬰雙雙拋出車外。救援人員接報到場後，尋回該名當時仍清醒、頭及手傷的男嬰，而頭、手及腳傷的女傭則一度暈倒後回復清醒，兩人及後與胸口痛的32歲田姓男嬰母親一同送威爾斯親王醫院治理。

車上另一27歲女傭就表示頸痛，其後與胸口痛的52歲何姓男司機一同送大埔那打素醫院治理。意外後私家車車頭損毀，泵把飛脫、擋風玻璃碎裂、左前車胎鬆脫，車廂則雜物散滿一地、前座安全氣袋彈出，車外則遺有一隻球鞋和一件衣物，現場所見私家車車內倒後鏡亦掛有一個安全御守。警方調查後，以涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害拘捕男司機，他現正被扣留調查。

交通意外 吐露港公路

現場遺下一隻球鞋和一件衣物。

交通意外 吐露港公路

車內安全氣袋彈出。

李耀培促強制使用嬰童專用安全設備

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培接受本報訪問稱，相信意外涉及有人未有妥善佩戴安全帶，否則即使有嚴重意外也不會被拋出車外，呼籲成年人不論坐前、後座也要戴好安全帶，不要太鬆或太緊，以免有意外時被拋出車外。他又認為，今次意外是對香港駕駛者就兒童或嬰兒安全響起警號，促請政府盡快立法要求未滿12歲兒童在私家車內，必須有專用的兒童安全座椅或兒童安全籃。

李耀培認為，事件反映香港駕駛者對車內兒童或嬰兒安全意識薄弱，指外國早已就相關要求立法，規定12個月或以下嬰兒必須使用車用兒童安全籃，「綁緊喺車內，唔易拋出車外」，而1至12歲兒童就要使用汽車專用的兒童安全座椅，可以坐高一些、有專屬的兒童安全帶。他解釋，以往本港未有太多快速公路，在市區道路撞擊導致受傷的機會較少，但車速如超過時速50公里或有較嚴重後果。

至於意外中後座車門疑突然打開，李耀培相信兩件事剛巧發生，估計與未有用好車內的中央鎖(central lock)或兒童鎖(baby lock)有關，一般而言若已啟用中央鎖，當車速超過時速5至10公里便會自動上鎖。
 

交通意外 觀塘道 巴士

觀塘道兩輛巴士相撞，10名乘客受傷。

觀塘兩巴士相撞
10乘客輕傷

另外，觀塘昨下午1時許發生巴士相撞意外，一輛九巴11C線巴士沿觀塘道往藍田方向行駛期間，至路德會官塘書院對開、創紀之城巴士站時收慢準備落客，其時遭尾隨懷疑收掣不及的九巴1A線巴士猛撼。意外後1A巴士擋風玻璃破裂，有乘客需要由擔架抬離巴士，兩車共10名年齡介乎27至72歲的3男7女乘客全部輕傷，清醒送聯合醫院治理；11C線巴士的49歲鄧姓女車長和1A線61歲徐姓車長均未有受傷和通過酒精測試。九巴回覆本報指，已派員慰問傷者及會配合警方調查。

數碼港昨晚6時許亦有小巴發生意外，一輛由銅鑼灣開往數碼港的69X線專線小巴，駛至數碼港道近貝沙灣南灣第七座對開一個彎位時，懷疑失控掃毀約10米鐵欄後剷上行人路翻側。意外造成兩名女乘客和兩名女途人受傷，60歲歐陽姓小巴司機則無恙。

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