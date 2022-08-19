向報案人及被捕人索逾百萬貸款　女警判囚21個月

一名女警涉向報案人及被捕人索逾百萬貸款，被判囚21個月。(資料圖片)

廉署早前落案起訴一名47歲女警，指她未經許可向一名盜竊案報案人索取貸款100萬元，並從一宗打鬥案被捕人接受貸款6萬元。該名女警早前承認2項訂明人員索取利益及2項串謀洗黑錢罪，今日在東區裁判法院(見圖)被判入獄21個月。裁判官劉淑嫻判刑指被告知法犯法，又說她向證人索取利益使其不能秉公辦理，導致警隊蒙羞。

被告區嘉曼，47歲，案發後已停職。她案發時派駐東區警區一個刑事調查隊，在2019年11月，被告獲指派處理一宗盜竊案並會見報案人，案件涉及一間食肆。被告於2020年1月8日致電該報案人，向對方借貸100萬元。她又向報案人發送手提電話短訊，建議簽署借據，並每月還款2萬元及支付利息5,000元。報案人拒絕被告的要求。

另一宗案件在2019年8月，一名事主因打鬥案被捕，被告與事主進行警誡會面後，兩人仍保持聯絡。2020年5月，被告向事主發短訊，表示急需籌措律師費，要求借貸6萬元。被告表示願意周內還款，並支付利息2萬元。事主只需被告償還貸款，並於2020年5月11日借出6萬元給被告。控方案情透露，指被告向事主聲稱丈夫有婚外情，急需金錢與丈夫訴訟，爭取子女的撫養權。

官批 知法犯法令警隊蒙羞

裁判官劉淑嫻就洗黑錢案判刑指，被告婚姻不如意、經濟困難僅能作求情因素，惟被告案發時作為刑事調查員，卻知法犯法，須判處較嚴苛刑期；至於接受及索取利益罪，劉官稱被告向事主索取借款，屬將自己放到一個脆弱的位置，致其不能秉公辦理，導致警隊蒙羞，決定判她入獄21個月。