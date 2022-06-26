向晴軒統計 四成一市民精神健康問題 自殺家暴高危個案升

明愛向晴熱線18288於第五波疫情的高峰期間(2至4月)，共收到6,613個求助來電，當中405個為直接受疫情影響的個案，其中251個屬新個案。求助的主要問題，精神健康佔四分一，其次為經濟困擾及人際關係問題，分別佔21%及18%。

綜合熱線服務數據統計，一般時期涉及自殺和親密關暴力風險個案佔所有來電約5%，而疫情期間數字升至7%。因人際關係或經濟問題而求助的個案中，分別14%及8%涉及自殺、家暴等高危的狀況，情況令人關注。

張氏一家3月染疫，居家隔離期間，因財政問題起爭吵，張生坦言，當時掌摑了正懷孕的張太一巴。最終更報警求助，但夫妻二人在警方離開後仍口角不斷。張太曾擬暫時離開避靜，但他們當時仍未康復，故並不適合入住庇護中心的服務。

明愛向晴軒指，疫情肆虐及嚴厲的防疫政策下，很多家庭被迫長時間留家，形成「困獸鬥」，他們需要在家工作，同時又可能染疫或需要照顧其他家庭成員，壓力幾近爆煲。家庭成員間的情緒苦無出路，易起爭執，嚴重者更會引發家庭暴力。雖然疫情較高峰期稍為緩和，但仍關注疫情為個人及家庭帶來的衝擊及「後遺症」，疫情期間的生活變化，例如社交距離安排，導致大眾出現抑鬱或焦慮等嚴重精神困擾，以及可能產生壓力後的創傷反應；家庭可能因抗疫、照顧安排及生活上有分歧、爭拗，甚至出現家暴，家庭關係因而轉差或出現裂痕；失業或減薪導致出現財困及債務問題，超出個人可負擔能力，部份家庭甚至開始面對追數滋擾。

向晴軒建議，給予自己Me Time，透過放鬆及呼吸技巧，提升自我覺察及照顧情緒，接納自己的情緒經驗；盡量與家人和朋友多表達關心及連繫，以維持或修補家庭及人際關係。適時可與信任的人或專業人士傾談求助，例如盡早檢視及處理個人財政，有助避免債務問題惡化。 明愛向晴熱線：18288