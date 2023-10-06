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2023-10-06 04:30:50
日報

向自閉智障孖仔施襲再自殘 抑鬱母涉傷人被捕

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傷人 傷人

黃大仙發生倫常血案，一名患抑鬱症母親照顧一對有自閉症和智障的20歲孿生子時，疑不堪壓力昨向兩子施襲再自殘，丈夫揭發事件報警求助，三人送院時清醒。婦人涉傷人被捕，據指，該對兄弟自小居於智障人士宿舍，於7月搬回家。勞福局長孫玉菡指，社署一直跟進此個案；籲照顧者遇困難應求助，如致電照顧者支援熱線。

受傷的孿生兄弟姓柯，與51歲父親和53歲姓簡母親居於龍蟠苑龍璣閣一單位。據指，任職電工的柯父前晚9時放工後，三母子已就寢，未有異樣；柯父昨早8時起床時，見正如廁幼子腹部有血；再查看長子和妻子均發現三人腹部同有刀傷，於是報警。

消息稱，案中孿生兄弟有自閉症和智障，自小就讀特殊學校及住宿舍，因將年滿21歲須遷離宿位，於7月才搬回家居住。消息指，母親有抑鬱症，數年前曾有自殺傾向，早前亦曾向社工透露「想同兩個仔一齊死」。

勞福局長孫玉菡回應指，社署一直有跟進此個案，並協助該對兩年前畢業的孿生兄弟延展、即在特殊學校續留宿，至7月才回家居住。當局亦明白此家庭面對照顧壓力，續提供不同協助，包括已安排兩兄弟入住日間活動中心暨宿住。

支援照顧者專線6日收1900來電

民建聯立法會議員、推動照顧者為本政策小組委員會主席李世榮表示，有消息指今次肇事個案已有社工定期跟進，但事主仍未能紓壓，疑於心力交瘁下致事件發生，實在令人深感惋惜。他指，政府數據顯示，推出的支援照顧者專線運作6日，已接獲約1,900個來電，即平均每日有多達316個求助者，反映照顧者的支援需求非常大。但他指熱線運作是由照顧者主動致電求助，對一些隱蔽社區的照顧者而言，未能有效發揮作用。

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