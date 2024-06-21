君怡酒店咖啡屋爆食物中毒　9人食自助餐後發燒腹瀉

今次食物中毒涉及3宗個案，首宗包括3人本周一在君怡酒店咖啡屋進食自助午餐，約28小時後出現病徵。第2宗個案涉及4人，本周二在同一餐廳進食自助晚餐，約14小時後出現類似病徵。第3宗個案涉及2人，他們同樣在本周二進食自助晚餐，約12小時後出現類似病徵。

曾進食多種食物包括海鮮冷盤和甜品

9名受影響人士當中，7人已求醫，3人需入院。當中1人的糞便樣本經化驗後，證實對沙門氏菌呈陽性反應。全部病人情況穩定。衞生防護中心初步調查顯示，個案涉及自助餐，受影響人士曾進食多種食物包括海鮮冷盤和甜品。中心呼籲曾於本周一或本周二光顧君怡酒店咖啡屋後出現急性腸胃炎症狀的人士，應盡快求醫及聯絡中心。中心已設立熱線（2125 2372），逢星期一至五由上午9時至下午5時半運作。



食環署食安中心及環境衞生部人員昨日到餐廳作跟進調查，發現處所清潔狀況有欠妥善，認為相關餐廳須進行徹底清洗及消毒工作。處所負責人願意配合，由即日起暫停餐廳業務以便進行清潔相關工作，待食環署人員覆檢滿意後才會重開餐廳。食環署人員亦檢取食物及環境樣本作進一步化驗，調查仍然繼續。