否認去信報章屬施壓　蕭澤頤稱重視傳媒關係接受「持平」批評

蕭澤頤今日在會操後接受傳媒提問。對於早前向報章發信，被指向傳媒施壓，蕭稱警隊非常重視與傳媒關係，並會接受持平的批評意見，而他有不時與前線記者溝通，希望做好協調。

對於早前有報章收到警務處去信，批評有關報道手法。報章連日回應警隊，稱遭警方打壓。警務處處長蕭澤頤今日（11日）出席警察結業會操後，回應傳媒，否認有關去信是向傳媒施壓，又指重視與傳媒的關係，並表示警隊接受「持平」的批評意見，並不時與記者溝通協調。

對於警隊過去3年流失約3,000人，蕭指警隊已採取積極及主動的招募策略，當中包括舉辦招募體驗日，以及在大學做初步遴選，另外又推行運動員招募計劃等。而其中，已有52名運動員申請加入警隊，當中有15人已經入職，蕭相信在今個財政年度招聘會比去年好。蕭又指，勞動人口的下降對各行各業都有影響，而警隊只會精選應徵者，因此平均每100人應考督察，只錄取不足4人，而警員亦在每100名應考者只錄取約11人。蕭表示，希望可選出對服務社會有抱負的有為年輕人。

通關後打擊水貨發出19張告票

另外在與內地全面通關以來，蕭表示警隊已在水貨黑點加強打擊，並與不同執法部門，亦發出了19張告票。蕭表示行動會持續，不會讓問題萌芽。而近日網上有關行乞的問題，蕭稱警方亦會果斷執法。

至於有關反修例事件，蕭透露仍有超過6,000名人未完成調查，但蕭稱調查已到最後階段，希望本月內能交代進展。