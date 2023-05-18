否認採訪時阻差辦公 記協主席陳朗昇：曾被公開身份證 需較小心詢問警員資料

去年旺角麥花臣場館舉行元朗朗屏邨的業主大會，記協主席陳朗昇涉在場外拒絕出示身分證及與警員爭執，被控阻差辦公等兩罪，今（18日）在西九龍裁判法院續審。陳朗昇被指案發時大聲說話兼情緒高漲，陳自辯供稱，因為當時遲到及趕入場直播，他又說知道不能在警方查身分證時抗拒，但他的身分證曾在直播遭公開，故要小心，若有差池都可跟進投訴。

控罪指，被告陳朗昇（41歲，網媒Channel C記者及香港記者協會主席），被控於2022年9月7日在香港旺角麥花臣場館外故意阻撓在正當執行職務的警務人員或阻礙依法執行公務的公職人員，即女警26781。

陳朗昇：便衣女警很快揮動委任證 他未能看清

陳朗昇出庭時指，案發時正前往一個業主大會，並進行直播。而當時一名便衣女警向他表示「先生，身份證」，陳便問對方對方是否警員，其姓名、警員編號、駐守警區和截查原因。女警其後取出有委任證的卡套，很快地揮動。陳便再問對方姓名等問題，對方便再指「先生，合作啲」，並再次很快地揮動該卡套。陳指未能看到委任證，遂再問相同問題，女警第三席展示該卡套。一名軍裝男警之後到達，著陳合作。而陳則向男警指他是軍裝，但便衣女警未有掛上委任證，亦未見對方任何警員的特徵。

同時，陳亦從銀包取出有身份證的卡套，並準備配合。陳和軍裝男警交談期間，女警自行透露屬「旺角差館公眾活動組」。隨後，另一名軍裝男警長加入，拍陳的膞頭亦要求對方合作。由於警長指被告「阻到人」，便著他站在較後位置，陳便指向奶路臣街，反指「現場無乜人，邊到阻到」。

2019年曾被警員在直播公開其身分證

陳朗昇提及，過往截查他的警員在詢問下均有提供警員資料，指對方身上佩戴委任證，表明屬於哪個部門，甚至在遭直播公開身分證的「兵荒馬亂」情况下，警員也有表示屬新界北總部。陳指，在示威現場，警員都會講及截查原因，例如說懷疑他的記者證是虛假。陳又說，就他在2019年12月26日，遭警員在直播公開其身分證一事，私隱專員公署調查後指警員做法不當，警方亦表示訓誡涉事警員。