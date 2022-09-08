吳光正促港府10月前解入境限制 讓香港起跑

本港遲遲未對外全面通關，引起本港商界關注香港競爭力。九倉高級顧問吳光正透過私人辦公室發文，指香港遲遲不對外通關，已失去「國際中心」之實，吸引不了也留不住人才。他指全球已有70個國家完全對外開放，民衆亦基本上支持認同接受常態化的現實及放寬政策，促請當局可在10月前實行全面通關，便港人對外說好香港故事，亦讓更多人來港體驗一國兩制的生命力。

吳光正發表超過2,000字、題為「暢通便捷，入境解控，香港起跑！」的文章，率先引用國家主席習近平七一講話的四個「必須」，包括「必須保持香港的獨特地位和優勢」等，稱香港與他地脫節，便已失去國際中心之實，令不少人有本地自廢武功之感，吸引不了也留不住人才，令許多居港人士也離開香港。

他質疑，單純每日確診數字不能精準表述實際疫情嚴重性，又指現時全球已有70 個國家完全對外開放，豁免入境檢疫限制。他形容，疫情爆發至今，累積的經驗丶醫療設備和藥物丶疫苗等已大大降低新冠疫情的嚴重性，以及重症丶入院及死亡風險。

吳光正認為在經濟及民生的考慮下，港府應積極考慮放寬防疫措施，「這才是許多香港人的民心所向」。他又指，海外大都會體系都陸續開關，入境無需隔離，反問香港的病毒是否更毒更嚴重，香港又是否不及他地處理確診者數量。

至於與內地通關問題，吳光正直言必須尊重「兩制」，期望可如CEPA般，盡力爭取「香港優先」，但如有為難亦不勉強；惟香港應優先「入境解控」，而不應因續等與內地通關而被「拖後腿」，「所謂一鳥在手總好過兩鳥在林，現時有兩頭不到岸之感。」

吳光正強調，盡早全面對外通關，有助港人去海外說好香港故事，亦可讓任何人都有機會來港體驗。他提到近年海外人士對國安法、選舉法等有不同誤解，通關正可讓更多人到港丶留港，體驗香港“Can-do”「搞得掂」精神，體驗一國兩制的生命力。

至於近期有傳港府將在11月舉行七人欖球賽和經濟峰會前放寬酒店隔離限制，但吳光正指不少人都希望香港可在習主席講話起三個月內，即10月前放寬，毋須等待至11月。