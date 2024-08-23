吳安儀憂桌球降級削資助　雷雄德倡當局酌情處理平衡資源

自2014年起的多屆亞運，桌球都未有列入為比賽項目，令現時屬於A級精英項目的桌球，面臨跌落B級精英項目的風險，或會令運動員失去大部分資助，但到2030年多哈亞運，項目將再次納入為比賽項目，港隊的桌球運動員、教練及總會都擔心，屆時香港於相關項目將失去優勢。

桌球手憂項目降級削資助

桌球作為香港A級精英項目，其中一項條件是過往四屆及未來兩屆，最少三次成為奧運或亞運體育項目，對上一次亞運有桌球項目是2010年廣州亞運。在2022年時任行政長官林鄭月娥，曾經將桌球地位維持在A級，但下個年度的安排，總會方面至今未收到通知。

現時世界排名第二的港隊女子代表吳安儀，接受訪問時表示，若失去大部分資助，外出比賽數目將大減，將難以保持水準，感到前路迷茫。另一位港隊代表傅家俊亦說，如果資助大減，要自費出賽，參賽數目或會減至只有三分之一，同時擔心新一代球手，因為現時本港青年球手於世界取得好成績，但若果因制度問題影響資助，覺得很難跟他們解釋。