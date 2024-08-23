吳安儀憂桌球降級削資助　雷雄德倡當局酌情處理平衡資源

自2014年起的多屆亞運，桌球都未有列入為比賽項目，令現時屬於A級精英項目的桌球，面臨跌落B級精英項目的風險，或會令運動員失去大部分資助，但到2030年多哈亞運，項目將再次納入為比賽項目，港隊的桌球運動員、教練及總會都擔心，屆時香港於相關項目將失去優勢。
桌球手憂項目降級削資助
桌球作為香港A級精英項目，其中一項條件是過往四屆及未來兩屆，最少三次成為奧運或亞運體育項目，對上一次亞運有桌球項目是2010年廣州亞運。在2022年時任行政長官林鄭月娥，曾經將桌球地位維持在A級，但下個年度的安排，總會方面至今未收到通知。
現時世界排名第二的港隊女子代表吳安儀，接受訪問時表示，若失去大部分資助，外出比賽數目將大減，將難以保持水準，感到前路迷茫。另一位港隊代表傅家俊亦說，如果資助大減，要自費出賽，參賽數目或會減至只有三分之一，同時擔心新一代球手，因為現時本港青年球手於世界取得好成績，但若果因制度問題影響資助，覺得很難跟他們解釋。
學者倡當局酌情處理平衡資源
本身是體育委員會成員的香港教育大學健康與體育學系副系主任雷雄德認為，香港桌球成績不斷進步，加上2030年多哈亞運會恢復桌球項目，建議當局考慮酌情處理，但有關決定都要由精英體育事務委員會同體院就資源上作出平衡。
文化體育及旅遊局回覆說，體院將於今年底檢討所有體育項目的表現及有關評分，體育委員會會檢視評分結果，並會考慮多項相關因素，決定各個體育項目的資助級別及有關支援。
原文刊登於 香港電台