吸煙委倡禁「09後」買煙兼加煙草稅　邵家輝批削自由歧視基層

《施政報告》提出目標在2025年將吸煙率由現時9.5%，降至2025年的7.8%。吸煙與健康委員會建議政府立法禁止向2009年或之後出生人士賣煙，並訂為「無煙世代」。主席湯修齊今日(4日)在電台節目表示，暫時不禁止較年長人士為年輕人代購煙草，惟有立法會議員認為應給予成年人選擇的自由，認為有關建議與香港多元包容的社會背道而馳。

湯修齊： 暫不禁代購買煙

湯修齊指，暫時不禁止代購，但認為市民不會隨便協助年輕人買煙，現時不希望訂得過緊，擔心罰則太重令社會人士反彈較大，相信絕大部分的市民都是奉公守法。他又認為，香港有條件能在兩年內達標，將吸煙率降至7.8%或以下，惟控煙政策不進則退，政府需要繼續加強措施，其中一項有效措施就是大幅增加煙草稅，亦須多管齊下如在公眾地方設更多非吸煙區，以降低吸煙率。

邵家輝：違 港多元包容社會

然而，立法會批發及零售界議員、自由黨邵家輝就在同一節目形容「無煙世代」倡議極端及不理想，反問打麻雀、打機、電競等是否健康，認為人應有選擇權，只需要宣傳吸煙的利弊，市民就會懂得選擇，質疑全部禁止、全部妖魔化，與香港多元包容的社會背道而馳。

至於大幅增加煙草稅，他認為隨通脹增加煙草稅是合理，有助逐步降低吸煙率，但不同意大幅度增加，認為假如一包煙的售價增至100元至200元，做法會歧視基層市民。