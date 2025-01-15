吸食太空油個案 按年激增近20倍 警方推快速檢測包 助前線即時辨別執法

俗稱「太空油」的依托咪酯近年成為青少年間新興的毒品，吸食個案激增。數據顯示，2023年錄得7宗相關案件；而去年截至11月，已達141宗，激增近20倍。由於吸食者一般會透過電子煙吸食，外人往往難以辨別；為協助前線警員打擊這種新興毒品，警方將於周六起引入快速檢測工具，警員可利用試紙，測試吸煙工具的吸氣口、注入口等是否含有太空油成分。如檢測出含太空油，會作拘捕，並將煙彈作進一步化驗。

根據政府化驗所的數據顯示，2023年合共錄得7宗涉及太空油的案件，8人被捕，2人為21歲以下。而去年截至11月，共有141宗相關案件，按年激增近20倍，206人被捕，47人為21歲以下，其中最細12歲。根據保安局藥物濫用資料中央檔案的數據，自去年上半年起，太空油毒品已成為21歲以下青少年最常吸食毒品的第3位。