吸食太空油個案 按年激增近20倍 警方推快速檢測包 助前線即時辨別執法

俗稱「太空油」的依托咪酯近年成為青少年間新興的毒品，吸食個案激增。數據顯示，2023年錄得7宗相關案件；而去年截至11月，已達141宗，激增近20倍。由於吸食者一般會透過電子煙吸食，外人往往難以辨別；為協助前線警員打擊這種新興毒品，警方將於周六起引入快速檢測工具，警員可利用試紙，測試吸煙工具的吸氣口、注入口等是否含有太空油成分。如檢測出含太空油，會作拘捕，並將煙彈作進一步化驗。
根據政府化驗所的數據顯示，2023年合共錄得7宗涉及太空油的案件，8人被捕，2人為21歲以下。而去年截至11月，共有141宗相關案件，按年激增近20倍，206人被捕，47人為21歲以下，其中最細12歲。根據保安局藥物濫用資料中央檔案的數據，自去年上半年起，太空油毒品已成為21歲以下青少年最常吸食毒品的第3位。
最細11歲 初高中為重災區
毒品調查科情報組總督察張嘉榮表示，由於太空油一般透過電子煙吸食，故其隱蔽性高，吸食者也往往低估太空油的危險程度。香港青年協會青年違法防治中心抗毒服務單位主任文習武指，自2023年第四季開始接觸到零星青少年吸食太空油的個案，到2024年愈來愈多青少年聲稱曾接觸或吸食，後半年處理逾百宗個案，大部分為青少年，最細更只有11歲；又形容中三至中四的年齡層為「重災區」。
由於吸食太空油看起來就如吸食電子煙，令旁人難以察覺，為加強前線警員的執法效能，警方將在本周六起引入快速檢測包，以便前線警員在執法時，可快速便捷地確認該電子煙是否含有太空油成分。
張嘉榮表示，該快速檢測包可以檢測到微量依托咪酯殘餘物；測試時，可透過吸煙工具吸氣口、注入口等有機會曾接觸煙油的位置，檢測吸煙工具是否含太空油。他又指，已為內部人員製作標準操作程序，亦製作了電子課程予前線警員使用。當警員在執法行動中發現煙彈，而未能確定當中是否含太空油成份，即可使用快速檢測包。如驗出有相關成分，將作拘捕行動，並進一步化驗煙彈。