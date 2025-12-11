呃他人身份證副本申請災民證 36歲漢涉騙火災援助金近兩萬

政府和社會大眾大力支援大埔宏福苑五級大火災民，各類現金援助惹騙徒垂涎。一名36歲男子涉利用其他人身份證影印本及災民證，向多間社福機構詐騙火災援助基金，涉款最少1.8萬元。警方前日將他拘捕，當場搜出相關文件，以及5,000元援助；被捕男子疑另涉一宗騙案。警方強烈譴責不法之徒，在香港經歷重大災難時，利用社福機構的慷慨解囊，乘機詐騙，一定追查到底。

警方於12月5日接獲一名宏福苑災民報案，指有不法之徒在11月29日至12月2日期間，假冒大埔宏福苑火災災民向不同社福機構騙取援助。警方經調查後，相信有關人士涉利用其他人的身份證影印本，登記成為災民，並獲俗稱「災民證」的緊急救濟登記證，再憑該證及身份證影印本，向兩間社福機構騙得1.3萬元火災援助基金。