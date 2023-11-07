呈常見岩石3D影像 附虛擬地質路線 土力處推中學地理教材輔助

中學地理科涉地質、地貌，若想學生投入學習要實地考察，但部分地點偏遠難以安排，只透過課本講解解又似淪為「紙上談兵」。土木工程拓展署轄下土力工程處聯同教育局推出中學地理數碼學與教支援教材，全面更新2008年為高中地理科課程製作的「教學支援教材套」學習內容，令學與教更生動有趣，促進學生自主學習。土力工程處副處長(港島)張秉業透露，處方正研究如何將教材中涉山泥傾瀉的課題，如本港事發地點、緩減措施及應對方法等，額外抽出作公眾教育，未來再遇到如今年9月發生世紀暴雨的類似情況時，盼可提升社區的避災能力。

新教材包括以攝影測量技術拍攝15塊本港常見岩石和礦物樣本的高清3D影像，又以360度全景拍攝並製作糧船灣、蒲台島及東平洲等3條虛擬地質考察路線；亦備有「山泥傾瀉簡史」︰由上世紀七十年代至今年9月的「500年一遇」暴雨引發的山泥傾瀉。

上月起率先試用教材的聖公會鄧肇堅中學地理科老師周玉蓮表示，教材涵蓋機會與風險、動態的地球等課題，其中山泥傾斜和斜坡管理屬近年較關注內容，但坊間欠缺相關教材；當中的山泥傾斜個案，學生可歸納事例，探究山泥傾斜的影響、天然山坡與人造斜坡的措施等，甚至作深層次討論及高階思維訓練，非僅按書照讀、作填鴨式教育。