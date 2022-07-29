呈現新煙花匯演排除萬難 迪士尼團隊觸動賓客感動自己

香港迪士尼樂園全新晚間煙火匯演「迪士尼星夢光影之旅」上演一個半月，煙花綻放的晚上均吸引入園賓客擠滿城堡前方欣賞。精彩匯演背後，港美兩地團隊籌備近5年，又要面對疫情困難；匯演戶外舉行甚受天氣影響，如首演日即遇黃雨，這均為營運團隊帶來不同挑戰。迪士尼代表指，團隊把困難一一克服，對為賓客送上精彩表演感開心和榮幸，自己亦從中受到感動。
本港夏季一般多雨，首演日(6月14日)更遇上「黃雨」。樂園度假區娛樂節目營運高級經理宋家葆與其團隊須負責協調各崗位，確保表演順利和安全舉行，包括測試、彩排等，亦要計算遇到天氣突變需應變的各類方案。她憶述當晚準備過程緊張，但因準備充足未至特別擔心，眼見賓客淋著雨觀看，但人人專注於演出，「(賓客和團隊)無諗過滴雨幾大，或者身體幾濕」，形容是很開心的過程。
新節目由燈光、音響、煙花等元素組成，帶領技術團隊的營運技術監督經理姚志佳形容，每位操作員既是前線演出者、亦是「幕後英雄」，確保每個效果完美融合、交織多重感官體驗。他續指，表演綜合多種媒體效果，是前所未見，對參與其中感驕傲和榮幸。
疫情影響 港美團隊僅靠視像溝通
匯演5年前起籌備，但在過程中卻遇到世紀疫情，港美團隊分隔兩地唯依賴視象溝通、協調和彩排等。製作總監虞楟提到，以往新節目美國團隊會親身來港指引和溝通，但今次連「導演都飛唔到過嚟」，本地團隊擔當更重要和主動角色落實兩地團隊要求。姚志佳補充，過程中令本地團隊建立更大自信，無疑疫情挑戰帶來更多學習機會。
「迪士尼星夢光影之旅」由近40個觸動人心迪士尼及彼思故事組成，帶領賓客穿梭人生不同階段。作為兩孩之母的虞楟指，匯演《誕生之時》章節引發看着孩子成長的共鳴；《蛻變之時》章節中歌曲《How Far I’ll Go》觸動她回想自己從青年到成家立室，以此教育下一代憑夢想衝破界限，「How far we can go? How far you can go?」。音樂總監夏思捷指，迪士尼歌曲美好之處是訴說故事、牽動情緒，亦是串連匯演的靈魂，笑言困難是如何取捨；自己最深刻的是《玩轉極樂園》電影歌曲《Remember Me》，使他想念去世的婆婆，沒有婆婆指導，今天不會開展音樂事業。