呈現新煙花匯演排除萬難 迪士尼團隊觸動賓客感動自己

疫情影響 港美團隊僅靠視像溝通

匯演5年前起籌備,但在過程中卻遇到世紀疫情,港美團隊分隔兩地唯依賴視象溝通、協調和彩排等。製作總監虞楟提到,以往新節目美國團隊會親身來港指引和溝通,但今次連「導演都飛唔到過嚟」,本地團隊擔當更重要和主動角色落實兩地團隊要求。姚志佳補充,過程中令本地團隊建立更大自信,無疑疫情挑戰帶來更多學習機會。

「迪士尼星夢光影之旅」由近40個觸動人心迪士尼及彼思故事組成,帶領賓客穿梭人生不同階段。作為兩孩之母的虞楟指,匯演《誕生之時》章節引發看着孩子成長的共鳴;《蛻變之時》章節中歌曲《How Far I’ll Go》觸動她回想自己從青年到成家立室,以此教育下一代憑夢想衝破界限,「How far we can go? How far you can go?」。音樂總監夏思捷指,迪士尼歌曲美好之處是訴說故事、牽動情緒,亦是串連匯演的靈魂,笑言困難是如何取捨;自己最深刻的是《玩轉極樂園》電影歌曲《Remember Me》,使他想念去世的婆婆,沒有婆婆指導,今天不會開展音樂事業。