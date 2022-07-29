呈現新煙花匯演排除萬難 迪士尼團隊觸動賓客感動自己

香港迪士尼樂園全新晚間煙火匯演「迪士尼星夢光影之旅」上演一個半月，煙花綻放的晚上均吸引入園賓客擠滿城堡前方欣賞。精彩匯演背後，港美兩地團隊籌備近5年，又要面對疫情困難；匯演戶外舉行甚受天氣影響，如首演日即遇黃雨，這均為營運團隊帶來不同挑戰。迪士尼代表指，團隊把困難一一克服，對為賓客送上精彩表演感開心和榮幸，自己亦從中受到感動。

本港夏季一般多雨，首演日(6月14日)更遇上「黃雨」。樂園度假區娛樂節目營運高級經理宋家葆與其團隊須負責協調各崗位，確保表演順利和安全舉行，包括測試、彩排等，亦要計算遇到天氣突變需應變的各類方案。她憶述當晚準備過程緊張，但因準備充足未至特別擔心，眼見賓客淋著雨觀看，但人人專注於演出，「(賓客和團隊)無諗過滴雨幾大，或者身體幾濕」，形容是很開心的過程。

新節目由燈光、音響、煙花等元素組成，帶領技術團隊的營運技術監督經理姚志佳形容，每位操作員既是前線演出者、亦是「幕後英雄」，確保每個效果完美融合、交織多重感官體驗。他續指，表演綜合多種媒體效果，是前所未見，對參與其中感驕傲和榮幸。