呈祥道巴士傾側｜消防：市民不應敲碎玻璃逃生　專家：乘客切勿自行落車

長沙灣呈祥道一輛雙層巴士昨早撞壆傾側，至少造成47人受傷送院。有消防今日(21日)在電台表示，若有同類意外發生，乘客切勿任意在車上走動，有專家教路，巴士傾側意外中乘客不應自行落車。

梁建明 ：現場無火花未必有燃爆危險

荔枝角消防局局長梁建明指，肇事傾側巴士由於未能即時確定車身是否平衡，消防須用繩索、鋼索、穩定杆等鞏固車身，再據座位、傷勢等拯救乘客。他說，昨日派出一部消防車泊近巴士傾斜一邊的車身，目的是作為支撐，以防巴士失去平衡，以減低上層乘客受傷風險，並且要求乘客不要在車上任意走動。他說當時乘客表現合作冷靜，消防是透過巴士上層一名乘客報警，由他了解其他乘客的受傷情況。

對於有乘客在意外後自行用車上的錘子扑碎玻璃逃生，他說如果巴士車身傾側未穩定不建議這樣做，乘客應該盡量留在原位，又指只要現場無火花及明火，未必有燃爆危險。

都會大學交通意外重組訓練課程導師盧覺強就指，肇事巴士傾側約28度，屬於運輸署定下的安全範圍內，故未有造成整架巴士翻側，若再發生巴士傾側意外，他建議下層乘客應移動到較高位置的一邊，保持車身平衡，協助上層乘客疏散，惟乘客切勿自行落車，一旦傾斜的巴士車身重心改變，可能會整架翻轉。