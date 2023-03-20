呈祥道巴士撞壆傾側　車長涉危駕被捕　事發一刻片段曝光 (持續更新)

【16:00更新】一輛九巴炒壆傾側！今日早上約上午9時42分，一輛九巴290A線雙層巴士，沿呈祥道往新界方向行駛，駛至長沙灣清麗苑對開時，失控撞向路中石壆，巴士向右傾側，左邊車頭被削。意外造成至少44人受傷，包括23男及21女，年齡介乎23歲至87歲，主要是頭、面及頸傷。至於姓鍾的54歲車長涉嫌危險駕駛被捕，他酒精測試為零度，現已獲准保釋候查，須於4月中旬向警方報到。 上層乘客被困待救 事發在今晨9時許，現場消息指，至少數十人受傷，上層有58名乘客被困在傾側的車廂內，需等待消防固定車身，再由消防坍塌搜救專隊人員，協助救離巴士車廂；部分人受輕傷，亦有長者被救出時血流披面，而巴士下層18名乘客及1名司機則已全部離開車廂。

乘客：事出突然「成個人震晒」 意外後，有乘客表示事出突然，逃出車廂後「成個人震晒」；亦有乘客表示，事發後「碌咗落地」，車廂一片混亂，有人大嗌「救命」。有坐在第一排的乘客指，事發時以為巴士會轉彎，詎料直撞路中石壆，對於自己無礙形容是「不幸中之大幸」。 至早上約11時半，被困巴士車廂上層的乘客全部救出，而九巴工程人員在車尾檢查巴士機件，並用支架支撐巴士傾側的車身。至中午近1時，現場消息指警方計劃清空多條行車線，稍後時間會將涉事巴士移離現場。在下午1時半左右，涉事九巴已經「扶正」，並準備拖離現場。翻查資料，九巴290A線由將軍澳(彩明)開往荃灣西站。

警方聯同消防及救護在下午見記者，交代今晨發生的巴士傾側意外詳情。消防表示，在意外後11分鐘到場，共出動15輛消防車、33架救護車、120名消防員和救護員，包括坍塌搜救專隊。消防指，由於巴士有很大的翻側風險，坍塌搜救專隊需先為巴士加固，才可展開救援，耗時約1句鐘將車上乘客逐一救出。 巴士車長涉危險駕駛被捕 意外中，巴士上共有77人，當中30人經初步治理，毋需送院；9名傷者主要是頸痛；38人輕傷，主要是手面擦傷。傷者在現場初步分流後，經16輛救護車送往廣華醫院、仁濟醫院、明愛醫院和瑪嘉烈醫院治理。警方則指，以涉嫌危險駕駛拘捕巴士車長，並指事發時車速、車長駕駛態度、精神狀態，以及路線等均屬調查方向。警方又指，現場並非交通意外黑點，而司機被困時能跟警員對答。

目前，運輸署規定巴士必須接受傾斜試驗(Tilt Test)，按照當局的標準，單層巴士需通過35度的傾斜，而雙層巴士則需通過28度傾斜。 九巴：車長有逾兩年駕駛該路線經驗 事發時正駕駛第二班車 九巴表示，今早約9時30分，一輛290A線巴士沿呈祥道往葵涌方向，駛至近清麗苑對開時發生交通意外。涉事車長有超過2年駕駛該路線的經驗，於早上6時40分開出今日首班駕駛的班次，事發時為第二個駕駛班次，上周六(18日)為休息日，而涉事巴士在上周四(16日)完成定期檢測。九巴對所有受傷乘客致以深切慰問，已派員到醫院慰問，會全力協助警方調查。