周一鳴指有店舖單據印字眼 「明顯想煽動其他人」

新任警務處處長周一鳴上任首日曾表示，自香港國安法和《維護國家安全條例》實行以來，社會環境比較穩定，但國家安全風險仍然有暗湧，提到很多人仍用不同的方式「軟對抗」。他接受now新聞台節目《大鳴大放》及有線新聞節目《有理有得傾》專訪時均進一步舉例指，有店舖單據字眼「明顯想煽動他人」。

周一鳴表示很多人仍然死心不息，借助不同的方法在日常生活中散播軟對抗言論，不一定集中在某個界別：「例如我們會見到可能有一些店舖，最近我們都發覺它可能在單據上印一些字眼，其實這些字眼都是好明顯想煽動其他人，真的會有，當然字體可能會很細。」周一鳴又提到有人嘗試透過社交媒體煽動他人，警方會加強情報蒐集。至於文化藝術方面，他認為只有少部分人嘗試影響其他人，如煽動分裂國家等。