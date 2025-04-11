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2025-04-11 11:24:47

周一鳴指有店舖單據印字眼 「明顯想煽動其他人」

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警務處處長周一鳴。(林俊源攝/資料圖片)

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新任警務處處長周一鳴上任首日曾表示，自香港國安法和《維護國家安全條例》實行以來，社會環境比較穩定，但國家安全風險仍然有暗湧，提到很多人仍用不同的方式「軟對抗」。他接受now新聞台節目《大鳴大放》及有線新聞節目《有理有得傾》專訪時均進一步舉例指，有店舖單據字眼「明顯想煽動他人」。

周一鳴表示很多人仍然死心不息，借助不同的方法在日常生活中散播軟對抗言論，不一定集中在某個界別：「例如我們會見到可能有一些店舖，最近我們都發覺它可能在單據上印一些字眼，其實這些字眼都是好明顯想煽動其他人，真的會有，當然字體可能會很細。」周一鳴又提到有人嘗試透過社交媒體煽動他人，警方會加強情報蒐集。至於文化藝術方面，他認為只有少部分人嘗試影響其他人，如煽動分裂國家等。

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被問到若有人說跟政府有不同的意見說出來，是不是等於軟對抗？周一鳴指很多事情不可以一概而論，但會提供支援培訓令前線警員更加理解，清楚知道究竟如何保障國家安全。

警務處長 周一鳴 一哥 周一鳴 周一鳴 新任警務處處長周一鳴在行政長官李家超監誓下宣誓就職。 新任警務處處長周一鳴在行政長官李家超監誓下宣誓就職。 警隊為蕭澤頤舉行歡送典禮，警務處處長職務由周一鳴正式接任。(香港警察FB) 警務處處長周一鳴中午會見傳媒。(林俊源攝) 警務處處長周一鳴中午會見傳媒。(林俊源攝) 警務處處長周一鳴中午會見傳媒。(林俊源攝) 警務處處長周一鳴中午會見傳媒。(林俊源攝) 警務處處長周一鳴中午會見傳媒。(林俊源攝) 警務處處長周一鳴中午會見傳媒。(林俊源攝) 警務處處長周一鳴中午會見傳媒。(林俊源攝) 警務處處長周一鳴中午會見傳媒。(林俊源攝) 警務處處長周一鳴中午會見傳媒。(林俊源攝) 警務處處長周一鳴中午會見傳媒。(林俊源攝) 周一鳴出任警務處處長。 周一鳴（中）擔任警務處副處長期間，曾親自率領「犁庭掃穴」反罪惡行動。（香港警察社交網站圖片） 2019年初，周一鳴擔任九龍西總區副指揮官，負責指揮安全小組進入理大校園處理危險品及搜證。（港台圖片）

若被美國制裁  不會影響生活

另外，美國月初宣布制裁6名中央及香港特區官員，包括時任警務處處長蕭澤頤。周一鳴批評制裁是想企圖影響香港警隊不要做那麼多國安工作，惟認為若自己亦被美國制裁，不會對生活有任何影響，一定會繼續維護國家安全，「不用理會小動作」。

繼續支援想改過年輕人

周一鳴在2019年反修例示威期間理大衝突中曾出任前線指揮官，他指很多年輕人不清楚為何要參與反修例示威，「大家有沒有想背後是甚麼人會推他們出來？我們反而覺得那班人才是比較惡毒」。他稱會繼續蕭澤頤留下來的整體方向，協助及支援想改過的年輕人，「不會因為轉了處長就有變動」。

公眾活動仍有被騎劫風險

對於遊行及集會數字有下降趨勢，周一鳴重提2019年公眾活動被人借機搞事的風險不可忽視，會就每宗申請做風險評估，審批不反對通知書，除參與人數，亦會考慮主辦方有否能力和經驗，遊行路線等再作決定。
 

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