周一鳴接任警務處處長 上任後三工作重點 首要維護國家安全

警隊新「一哥」履新！行政長官李家超昨公布，依照《基本法》有關規定，國務院根據行政長官的提名和建議，任命原為警務處副處長的周一鳴為警務處處長，同時免去蕭澤頤的警務處處長職務。
新任警隊「一哥」周一鳴昨見傳媒時表示，能接任處長一職感到很光榮，多謝行政長官的提名以及國務院的任命，亦感謝剛退休的上任處長蕭澤頤在過去帶領警隊跨過的挑戰，以及為香港治安與警隊發展的付出。周一鳴指，過去數年本港整體保持穩定社會及平穩治安情況，均得來不易，關鍵是要警民同心，一起為香港這個家去付出每一分努力。
周一鳴續指，上任後未來工作有三個重點方向，包括維護國家安全，提升全民國安意識；推動智慧警政，善用科技提升行動效率、工作效能、提供更優質服務；以及鞏固團隊文化，深化共同價值觀和歸屬感，以提供更到位的支援。他強調將會延續歷任處長的專業精神，承先啟後，帶領警隊提升自身能力，以忠誠勇毅、心繫社會的精神，確保香港繼續維持社會世界上最安全和穩定的城市。
不應擔心被制裁
周一鳴又表示，將會以無畏無懼的態度帶領警隊接受挑戰。他認為5年前的《國安法》和去年的《維護國家安全條例》是定海神針，令香港整體社會的情況穩定，惟依然存在暗湧。面對很多人在用不同方法「軟對抗」，警隊會繼續鞏固市民對國家安全概念和意識的理解。對於美國政府的制裁，他則形容是野蠻的行為，更證明了港府正在做的事是真的成功和有效，所以不應擔心被制裁，反而會想想怎樣才能做得更好、更多。
52歲的周一鳴於1995年加入警隊出任見習督察；2019年擔任九龍西總區副指揮官，處理理大衝突事件；之後3年連升3級，2022年晉升為警務處副處長；近期負責監督啟德體育園開幕前的演練，出任跨部門演練小組執行長。
李家超深信周一鳴能率警隊迎挑戰
對於周一鳴的任命，李家超表示，周一鳴在警隊服務近三十年，在刑偵調查、情報蒐集、政策制定及人事管理方面擁有豐富經驗，又形容其表現卓越，具領導才能。他深信周一鳴定能有力帶領警隊，迎接未來的挑戰；又感謝蕭澤頤，在處理社會衝突時堅守崗位，任內亦採取了一系列有效措施，遏制騙案及打擊犯罪活動。李家超指，在蕭澤頤的領導下，香港警隊繼續表現出色，是世界一流的執法機關。「我代表香港特別行政區政府，衷心感謝蕭澤頤對香港特區的貢獻，並祝願他退休後生活愉快。」
行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀回應周一鳴獲任命為警務處新任處長，表示雖然與對方並不相熟，但觀察其過往於行會的表現，亦一直與上任處長蕭澤頤合作良好。相信周一鳴會憑著豐富的警務經驗，秉持「忠誠勇毅」的精神，領導警隊。又認為即使日後周一鳴或會因履行公職而被美國制裁，他亦會繼續忠於職守，不會因無理的威嚇而影響工作。