周一鳴接任警務處處長 上任後三工作重點 首要維護國家安全

警隊新「一哥」履新！行政長官李家超昨公布，依照《基本法》有關規定，國務院根據行政長官的提名和建議，任命原為警務處副處長的周一鳴為警務處處長，同時免去蕭澤頤的警務處處長職務。

新任警隊「一哥」周一鳴昨見傳媒時表示，能接任處長一職感到很光榮，多謝行政長官的提名以及國務院的任命，亦感謝剛退休的上任處長蕭澤頤在過去帶領警隊跨過的挑戰，以及為香港治安與警隊發展的付出。周一鳴指，過去數年本港整體保持穩定社會及平穩治安情況，均得來不易，關鍵是要警民同心，一起為香港這個家去付出每一分努力。

周一鳴續指，上任後未來工作有三個重點方向，包括維護國家安全，提升全民國安意識；推動智慧警政，善用科技提升行動效率、工作效能、提供更優質服務；以及鞏固團隊文化，深化共同價值觀和歸屬感，以提供更到位的支援。他強調將會延續歷任處長的專業精神，承先啟後，帶領警隊提升自身能力，以忠誠勇毅、心繫社會的精神，確保香港繼續維持社會世界上最安全和穩定的城市。