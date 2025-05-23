周一鳴：研引入機械人機械狗 不代表取消警員巡邏

上任一個多月的警務處處長周一鳴近日接受中通社訪問，稱很多人仍希望用不同的方法把香港搞亂，警方不可能讓他們得逞，又提到一些具體軟對抗方式，例如一些人不死心的人利用很小的細節「打擦邊球」，因此警方在情報等方面會繼續努力。他又披露正研究引入機械人、機械狗，但不代表取消警務人員巡邏。

香港國安法即將迎來頒布實施5周年，周指國家安全的觀念在香港已經落地一段時間，很多市民比較了解國安的重要性，但提醒仍然有一些暗湧，外部勢力打擊香港的圖謀沒有停過，比如制裁，又指利用逃往海外的反中亂港分子，以假消息等不同方法，讓一些人對香港及國家產生誤解。

至於海外對香港執法的抹黑，周一鳴回擊：「有一些人好奇香港甚麼時候可以停止執法，其實我們有很多法律，為什麼其他法律你不會跟我說，會不會停止執法？比如說盜竊條例，執法沒有停止的時候。」周一鳴提到一些具體軟對抗方式，例如一些人不死心的人利用很小的細節「打擦邊球」。警方在情報等方面會繼續努力，看見有小問題的時候盡快處理。

警隊現有5700多個空缺

另外，警隊現有5700多個空缺，周一鳴指去年財政年度已成功招聘約1200人，情況比較滿意。警方今日派出無人機在邊境及西九龍總區範圍進行日常巡邏，無人機將提升邊境巡邏效率，由以往約1小時縮短至15至20分鐘，「2025年我們應該善用科技，希望可以方便市民，也可以方便同事。」周一鳴稱正研究引入機械人、機械狗，看在警務工作方面有甚麼可以利用的地方，但這不代表取消警務人員巡邏。