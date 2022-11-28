周三顯著降溫！周四、五 市區跌至13°C

氣溫持續走低，本港天氣本周中亦開始轉寒。天文台預測，周三市區氣溫將顯著下降至最低攝氏15度，與周二的最高氣溫相差達13度；而周四和周五持續低溫，最低跌至13度。天文台提醒，天氣轉變可能影響健康，長者和慢性病患者宜多加注意身體，穿合適保暖衣服。

天文台表示，隨著高空反氣旋增強，華南沿岸近日天色好轉，日間相當溫暖。惟一道冷鋒會在本周二晚至周三早上橫過廣東沿岸，周三北風會增強，廣東沿岸天氣顯著轉涼。而受強烈東北季候風影響，本周後期早上相當清涼。根據天文台最新天氣預報，本港今日日間部分時間有陽光及相當溫暖，最高氣溫約27度，吹輕微至和緩東至東南風；明日仍大致天晴，早晚有薄霧，氣溫介乎23至28度。惟本港於本周三北風增強，氣溫會顯著下降。天氣大致多雲，有一兩陣雨，初時能見度較低，吹微風，漸轉和緩至清勁北風，離岸間中吹強風，氣溫料最低見15度。周四和周五均大致多雲，早上相當清涼，最低氣溫進一步跌至13度。據天文台自動分區天氣預報，打鼓嶺於周四、五的最低氣溫預計只有10度，流浮山和石崗亦僅11度，上水、大埔、沙田、屯門、將軍澳和長洲的最低氣溫料為12度；至周六本港氣溫才略會回升，介乎16至20度，大致多雲，日間部分時間天色明朗，早上清涼。