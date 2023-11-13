周中急降8度 早晚清涼 周五市區低見17度 非常乾燥

上周三(8日)已「立冬」，香港終迎來較清涼天氣。天文台指，一股清勁的東北季候風正影響廣東，今早市區最低氣溫攝氏約19度，新界再低兩三度；本周後期北風增強，周四、周五24小 時內急降8度，部分地區更降11度，當中市區最低只有17度。

香港近日溫度略為下降，但昨日本港多區最高溫氣仍達26、27度，流浮山更高見29.1度。但溫暖天氣，未來數日將改變，天文台指，一股清勁的東北季候風會在未來兩、三日為廣東帶來早晚較涼的天氣，今早市區最低氣溫約19度，新界再低兩三度，當中打鼓嶺、流浮山和石崗只有16、17度。而日間部分時間有陽光，溫度將回升至最高氣溫約24度。

展望未來天氣，天文台指，隨後一兩日早晚較涼，預料一股強烈的季候風補充會在本周後期影響華南，北風增強下，氣溫進一步下降，由周四最高25度，降至周五清晨只有17度，打鼓嶺由周四最高24度，降至周五只有13度。除溫度下降，天氣非常乾燥，濕度介乎30至55%。

預防秋冬濕疹發作做好保濕

衛生署提醒，天氣轉涼，市民特別是長者和長期病患者應採取適當措施，保障健康。部分長者可能因為行動不便以致身體產生及保存熱能的能力減低。慢性疾病如高血壓、糖尿病或內分泌失調等，除令長者體弱外，亦令他們的新陳代謝率減慢，因而減低製造熱能。