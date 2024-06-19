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本地
2024-06-19 04:31:57
日報

周五起辦本地有機西瓜節 「超甜黑美人168」甜度最高

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西瓜 本地有機西瓜節 超甜黑美人168 黛安娜 皇玉 無籽3F-2728

4款推介西瓜包括(左起)「超甜黑美人168」、「黛安娜」、「皇玉」和「無籽3F-2728」。(林嘉瑩攝)

漁護署將舉辦第十屆「本地有機西瓜節」，今年推介4個特色有機西瓜品種，包括「超甜黑美人168」、「黛安娜」、「皇玉」和「無籽3F-2728」，當中「超甜黑美人168」的甜度最高，達約12度，其他則介乎10至11度。署方指，這4個品種生產過程和收成率較穩定，亦較能夠抵受本港炎熱天氣和頻密雨天。

新一屆「本地有機西瓜節」周五起舉行，首場農墟當日會在青衣城舉行。漁護署利用測糖機量度西瓜的蔗糖量，發現推介的「超甜黑美人168」甜度約12度、「黛安娜」約11度，「皇玉」和「無籽3F-2728」就同為約10度，而本地西瓜品種則大多為8至12度。

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漁護署農業主任 王敏維

王敏維望西瓜節可推動本地農業發展。(林嘉瑩攝)

農民推介本地西瓜比進口新鮮

漁護署農業主任(園藝)王敏維稱，農場如果有棚架等設備，4款推介的有機西瓜收成會更有保證，建議市民可透過本地農夫及蔬菜統營處網站預訂或購買本地種植西瓜。

本地農民梁太往年雖有種植西瓜，惟因欠缺棚架等設備，加上受雨水影響導致失收，今年斥資興建棚架後，就成功種植超過100個西瓜，包括「超甜黑美人168」及「皇玉」。她表示，本地西瓜優點在於可即摘即食，較外地進口的新鮮，推薦市民選購本地西瓜。

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王敏維表示，「本地有機西瓜節」旨在推動本地農業發展，以及讓農友向市民分享種植西瓜的成果。首場農墟本周五會在青衣城舉行，本月底至下月期間亦會在西貢、大埔、中環和屯門等地舉辦更多農墟。

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