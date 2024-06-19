周五起辦本地有機西瓜節 「超甜黑美人168」甜度最高

漁護署將舉辦第十屆「本地有機西瓜節」，今年推介4個特色有機西瓜品種，包括「超甜黑美人168」、「黛安娜」、「皇玉」和「無籽3F-2728」，當中「超甜黑美人168」的甜度最高，達約12度，其他則介乎10至11度。署方指，這4個品種生產過程和收成率較穩定，亦較能夠抵受本港炎熱天氣和頻密雨天。

新一屆「本地有機西瓜節」周五起舉行，首場農墟當日會在青衣城舉行。漁護署利用測糖機量度西瓜的蔗糖量，發現推介的「超甜黑美人168」甜度約12度、「黛安娜」約11度，「皇玉」和「無籽3F-2728」就同為約10度，而本地西瓜品種則大多為8至12度。