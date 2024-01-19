周六晚至周日早氣溫下降 下周二及三低見9度

一股偏東氣流影響廣東沿岸，昨日多區最高達攝氏25、26度高溫，未來兩日日間仍相當溫暖。市民須留意，天文台預計一道冷鋒會在周六晚至周日早上橫過華南沿岸，周日氣溫急降，而寒冷天氣將持續數日；天文台最新預計下周二(23日)及下周三(24日)氣溫將低見9度，新界再低幾度，打鼓嶺僅5度。

本港昨日陽光普照，下午大部分地區氣溫較前日高約4度；市區最高氣溫達24.2度，上水、青衣、荃灣等達27度，九龍城、黃大仙和深水埗等亦錄得逾26度。天文台指，影響廣東沿岸的偏東氣流會在未來一兩日稍為緩和，該區日間仍然溫暖，今早氣溫介乎20至25度，周六氣溫更高達26度，但隨着一道冷鋒會在明晚至周日早上橫過華南沿岸，周日最低降至15度，但日間最高仍有21度。