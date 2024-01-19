周六晚至周日早氣溫下降 下周二及三低見9度

一股偏東氣流影響廣東沿岸，昨日多區最高達攝氏25、26度高溫，未來兩日日間仍相當溫暖。市民須留意，天文台預計一道冷鋒會在周六晚至周日早上橫過華南沿岸，周日氣溫急降，而寒冷天氣將持續數日；天文台最新預計下周二(23日)及下周三(24日)氣溫將低見9度，新界再低幾度，打鼓嶺僅5度。
本港昨日陽光普照，下午大部分地區氣溫較前日高約4度；市區最高氣溫達24.2度，上水、青衣、荃灣等達27度，九龍城、黃大仙和深水埗等亦錄得逾26度。天文台指，影響廣東沿岸的偏東氣流會在未來一兩日稍為緩和，該區日間仍然溫暖，今早氣溫介乎20至25度，周六氣溫更高達26度，但隨着一道冷鋒會在明晚至周日早上橫過華南沿岸，周日最低降至15度，但日間最高仍有21度。
周日冷鋒過境有陣雨 地面較濕滑
香港馬拉松周日舉行，天文台指，冷鋒過境時會為沿岸地區帶來一兩陣雨，當日早上的路面可能較濕滑，提醒跑手留意。
天文台續指，受強烈冬季季候風及高空擾動影響，下周初至中期華南氣溫進一步下降，多雲及有幾陣雨，華南部分地區天氣嚴寒，下周二及周三市區最低氣溫降至約9度左右，新界再低幾度，多區將出現單位數溫度，沙田、大埔、上水、石崗、流浮山只有7度。
衛生防護中心亦指，天氣寒冷，市民特別是長者和長期病患者應採取適當措施，寒冷天氣易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心。慢性呼吸系統疾病或心臟病等患者，亦會較易因氣溫驟降而令病情惡化。