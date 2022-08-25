周六重開重現綠色車身 山頂纜車新增下行前向座位

停運超過一年大翻新的山頂纜車周六(27日)重開！耗資近8億元的第六代山頂纜車將於當日早上11時投入服務，新車載客量大增75%至210人，包括新設的22個下山時向前的座位。纜車亦增加了無障礙設施，車廂內有8個配備安全帶的多用途輪椅或嬰兒車車位，而車站由入口至車廂地台全路段不設梯級，方便不同需要人士。

第六代山頂纜車告別上一代的酒紅色車身，改採用第三、四代纜車具標誌的綠色。車身較上一代長近八成，達33.9米，載客量由120人增75%至210人，候車時間縮短逾七成。車廂內新設22個下山時向前的新設計座位，供易暈車浪人士選擇。車窗和天窗較以前寬濶，乘客可270度飽覽維港景色。至於車廂地板則採用「優化了的波浪地板」，以提高安全性及增加舒適度。另外，纜車亦新增無障礙設施，車廂內設有8個配備安全帶的多用途輪椅或嬰兒車位置，而車站由入口至走進纜車車廂的通道均沒有梯級，加上中環及山頂總站均設有垂直升降平台，方便不同需要人士使用。

另外，擴建後的中環總站室內候車區可容納多達1,300人，車站亦新設5個體驗區域讓乘客候車時「打卡」，包括第一代山頂纜車複製品「經典重現」和山頂自然景觀多面展示幕牆「太平山的綠色寶藏」。

