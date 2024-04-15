周凱旋基金會為明年DSE女考生發3300元現金　一文看清領取資格

周凱旋基金會宣布，從「親愛的妳（Dear Girlfriends）」計劃中，撥捐6,000萬港元，推出「善用錢」計劃，為2025年應考香港中學文憑考試（HKDSE）女同學提供資助，向全港就讀官立及資助中學的女同學發放 3,300 港元現金資助，以支付報考6科的文憑試考試費，資助超過1.5萬名女同學。以下《am730》整合領取資格及常見問題。
周凱旋基金會派發現金資助常見問題
甚麼人士符合資格？
周凱旋基金會指，將報考明年（2025年）香港中學文憑考試DSE的官立及資助中學全日制女同學。
如何申請取得現金資助？
計劃詳情將透過「香港津貼中學議會」及「政府中學校長協會」向超過 350 間合資格學校公布，合資格同學可待學校通知申請辦法。
若成功申請，何時可獲取3300元的現金資助？
周凱旋基金會表示，目標於2024年第三季前向合資格同學發送現金資助，讓同學於報考文憑試前收到，可無憂地集中精力應對考試。
為何向DSE女考生發放現金資助？
周凱旋基金會表示，根據以往籌辦公益計劃的經驗，同學可以按個別需要直接並靈活地運用現金資助，是有效的支持方式。
考生必須要把資助用於支付文憑試考試費？
周凱旋基金會表示，「善用錢」資助用途沒有設限，讓同學靈活善用，實現夢想及人生目標。
為何會有此計劃幫考生？
李嘉誠基金會於2016年啟動「善用錢」計劃，共鼓勵超過 15,000 名同學善用金錢，紓緩 他們面對公開考試的壓力。特區政府 2019 年起為全港同學代繳考試費，今年宣佈明年將停 止代繳。在重點發展科技創新，匯聚人才的關鍵時刻， 周凱旋基金會期望透過「親愛的妳」延續「善用錢」計劃精神，接力支持同學應試，鼓勵同學不要因為今年考試費的取消而 放棄應考。