周凱旋基金會為明年DSE女考生發3300元現金 一文看清領取資格

周凱旋基金會宣布，從「親愛的妳（Dear Girlfriends）」計劃中，撥捐6,000萬港元，推出「善用錢」計劃，為2025年應考香港中學文憑考試（HKDSE）女同學提供資助，向全港就讀官立及資助中學的女同學發放 3,300 港元現金資助，以支付報考6科的文憑試考試費，資助超過1.5萬名女同學。以下《am730》整合領取資格及常見問題。

周凱旋基金會派發現金資助常見問題 甚麼人士符合資格？ 周凱旋基金會指，將報考明年（2025年）香港中學文憑考試DSE的官立及資助中學全日制女同學。 如何申請取得現金資助？ 計劃詳情將透過「香港津貼中學議會」及「政府中學校長協會」向超過 350 間合資格學校公布，合資格同學可待學校通知申請辦法。 若成功申請，何時可獲取3300元的現金資助？ 周凱旋基金會表示，目標於2024年第三季前向合資格同學發送現金資助，讓同學於報考文憑試前收到，可無憂地集中精力應對考試。