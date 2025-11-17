周凱旋捐3000萬澳元予母校新南威爾斯大學　興建新住宿書院

周凱旋基金會創始人的周凱旋透過，旗下基金會向母校新南威爾士大學捐贈3,000萬澳元（約1.52億港元），為修讀STEM（科學、技術、工程、數學）的女學生興建住宿書院。該書院計劃於2027年動工，預計2029年竣工，並於2030年正式啟用。
周凱旋：在新南威爾斯大學的日子是「轉捩點」
周凱旋曾在新南威爾士大學修讀商科，周凱旋在致詞時，形容在新南威爾斯大學的日子，用「轉捩點」一詞來形容最貼切，而悉尼的環境及大學的氛圍，讓=周凱旋有空間反覆閲讀《唐吉訶德》，重新思索使命、才能與服務的意義，並直言「它改變了我的人生，或許比任何一堂課都深刻」。
周凱旋引用《唐吉訶德》的名言「我知道我是誰，也知道我能成為誰」自勉，並提醒每位懷抱夢想的人，要認識自我，須慎防自我錯覺，當下變得錯綜複雜，未來亦朦朧不清。她提及，大學時期受澳洲人特有的「實際理想主義」影響，領悟到在思考「我想成為誰」前，須先明白「我不願成為誰」，唯有如此，才能想像「自己應當成為什麼樣的人」。
周凱旋表示，有幸成為新南威爾士大學無盡未來故事的一頁，懷着這份情誼與感恩，送上她和維港團隊的深情致意。她補充，在新南威爾士大學，不僅找到了方向，也許還找到了自己。
購了一座恐龍雕塑每天提醒自己
周凱旋在致詞時也分享一則趣事，她提及，11月初為公司購置了一座新雕塑——金身和閃亮水晶滿蓋的恐龍骨架，每天提醒，「若我失去開放的思覺，忘記要不斷調整自己，那麼我也不外是一具鍍金貼鑽的化石罷了」。