周凱旋捐3000萬澳元予母校新南威爾斯大學　興建新住宿書院

周凱旋曾在新南威爾士大學修讀商科，周凱旋在致詞時，形容在新南威爾斯大學的日子，用「轉捩點」一詞來形容最貼切，而悉尼的環境及大學的氛圍，讓=周凱旋有空間反覆閲讀《唐吉訶德》，重新思索使命、才能與服務的意義，並直言「它改變了我的人生，或許比任何一堂課都深刻」。

周凱旋引用《唐吉訶德》的名言「我知道我是誰，也知道我能成為誰」自勉，並提醒每位懷抱夢想的人，要認識自我，須慎防自我錯覺，當下變得錯綜複雜，未來亦朦朧不清。她提及，大學時期受澳洲人特有的「實際理想主義」影響，領悟到在思考「我想成為誰」前，須先明白「我不願成為誰」，唯有如此，才能想像「自己應當成為什麼樣的人」。

周凱旋表示，有幸成為新南威爾士大學無盡未來故事的一頁，懷着這份情誼與感恩，送上她和維港團隊的深情致意。她補充，在新南威爾士大學，不僅找到了方向，也許還找到了自己。