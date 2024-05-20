周國強不贊成的士司機放蛇捉Uber　對網民發起「報復」感心傷

網上流傳多段據報是的士業界自行「放蛇」打擊Uber網約白牌車的片段，警方稱正跟進調查，暫時未有人被捕。的士小巴商總會理事長周國強今日（20日）表示，並不贊成司機「放蛇」行為，指應由執法部門而不是市民執法，勸市民及司機要克制。他又對有網民呼籲「報復」舉報的士司機違規感心傷，強調「報復式行為對大家都唔好」。

籲市民車主司機克制

周國強稱暫未了解行動是業界還是市民自發，但作為商會並不贊成相關行為，希望市民、車主及司機都要克制，應交由執法部門處理，而非市民自己執法，會密切留意情況並與運輸署會面商討。