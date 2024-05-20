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2024-05-20 10:43:19

周國強不贊成的士司機放蛇捉Uber　對網民發起「報復」感心傷

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的士小巴商總會理事長周國強表示，並不贊成司機「放蛇」行為。(港台資料圖片/資料圖片)

的士小巴商總會理事長周國強表示，並不贊成司機「放蛇」行為。(港台資料圖片/資料圖片)

網上流傳多段據報是的士業界自行「放蛇」打擊Uber網約白牌車的片段，警方稱正跟進調查，暫時未有人被捕。的士小巴商總會理事長周國強今日（20日）表示，並不贊成司機「放蛇」行為，指應由執法部門而不是市民執法，勸市民及司機要克制。他又對有網民呼籲「報復」舉報的士司機違規感心傷，強調「報復式行為對大家都唔好」。

籲市民車主司機克制

周國強稱暫未了解行動是業界還是市民自發，但作為商會並不贊成相關行為，希望市民、車主及司機都要克制，應交由執法部門處理，而非市民自己執法，會密切留意情況並與運輸署會面商討。

他指警方去年只有33宗檢控白牌車個案，明白業界對警方針對白牌車執法方面的期望有落差。他強調網約平台本身並非違法，但若用無許可證車輛取酬載客，則屬違法，出事時也無保險，若出現索償問題，甚至有人身傷亡，將演變成政府施政問題。他期望的士車隊牌照可以盡快上馬，讓的士服務得以提升，改善形象，相信若市民對的士服務的滿意度提升，減少對網約私家車的需要，今次事件將會終結。

對於有網民呼籲打擊的士司機違規，周國強稱「心傷」，相信呼籲者之中部份人是網約車司機，強調「報復式行為對大家都唔好」，又稱政府近年對傳媒及網上評論十分緊張，認為也應宣傳的士業界工作。
 

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政府擬引入的士司機扣分制。（am730製圖） 政府擬引入的士司機扣分制。（am730製圖） 政府擬引入的士司機扣分制。（am730製圖） 政府擬引入的士司機扣分制。（am730製圖）
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