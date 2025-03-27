周大福、淨緣夥睛彩慈善基金 為約 400 隻眼提供免費白內障治療

睛彩慈善基金獲周大福、淨緣慈善基金及慈善家譚麥美燕捐出善款，推白內障手術資助計劃，藝人薛家燕亦有出席該計劃發布會。(大會提供)

白內障是老年人常見的眼疾，發病率更會隨年歲而增加。隨着人口老化，相信對白內障手術的需求亦會日益嚴重。睛彩慈善基金獲周大福醫療基金、淨緣慈善基金以及慈善家譚麥美燕捐出合共四百萬港元，推出「助弱除障 愛心行動」慈善白內障手術資助計劃。藝人薛家燕義務今日(27日)出席該資助計劃舉行的發布會，並於活動中分享治療白內障的經歷，又提醒市民及早治療的重要性。

據醫管局最新數字，截至去年12月眼科輪候白內障手術的個案共有68,991宗，病人等候時間動輒以年計。睛彩慈善基金推出「助弱除障」慈善白內障手術資助計劃，為低收入人士提供由眼科專科醫生主理的免費白內障手術。計劃獲周大福醫療基金、淨緣慈善基金以及慈善家譚麥美燕捐款，料約400隻眼睛受惠。