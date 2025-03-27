周大福、淨緣夥睛彩慈善基金 為約 400 隻眼提供免費白內障治療

白內障是老年人常見的眼疾，發病率更會隨年歲而增加。隨着人口老化，相信對白內障手術的需求亦會日益嚴重。睛彩慈善基金獲周大福醫療基金、淨緣慈善基金以及慈善家譚麥美燕捐出合共四百萬港元，推出「助弱除障 愛心行動」慈善白內障手術資助計劃。藝人薛家燕義務今日(27日)出席該資助計劃舉行的發布會，並於活動中分享治療白內障的經歷，又提醒市民及早治療的重要性。
據醫管局最新數字，截至去年12月眼科輪候白內障手術的個案共有68,991宗，病人等候時間動輒以年計。睛彩慈善基金推出「助弱除障」慈善白內障手術資助計劃，為低收入人士提供由眼科專科醫生主理的免費白內障手術。計劃獲周大福醫療基金、淨緣慈善基金以及慈善家譚麥美燕捐款，料約400隻眼睛受惠。
睛彩慈善基金創會會長周伯展醫生表示：「我們相信『一人復明，全家解困』；然而，要解決社會問題，並不只是政府的責任，也需要社會上不同的團體以及有心人士群策群力。希望是次資助計劃能於社會中產生漣漪效應，喚起各界關注及支持我們的計劃。」周大福醫療基金主席及淨緣慈善基金項目管理委員會主席鄭家成則表示：「我們一直關注社會弱勢社群的醫療問題，是次項目肩負服務社會的責任，致力將『防盲、治盲、除盲』的訊息散佈到社區不同的層面，並向市民大眾傳遞專業及正確的眼科護理資訊，改變對眼科手術治療的誤解及恐懼。」
薛家燕：勿諱疾忌醫
早前曾患白內障的藝人薛家燕亦力撐該慈善項目。她在活動中分享，指因早年患上眼疾動過手術後，便有定期進行眼科檢查的習慣。慶幸能夠及早發現白內障問題加以治療，並提醒長者不要諱疾忌醫，亦不要因未有致命危險而拖延不處理白內障問題，因為這反而會可能導致其他
併發症。