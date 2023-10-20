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2023-10-20 14:58:00

周天瑜醫療事故警立案調查　小天瑜爸爸不敢寄予厚望：連政府都動不了的大山（更新）

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（fb「天瑜醫療事故關注組」圖片）

【14:50更新】新增周爸爸回應

8歲女童周天瑜因醫療事故變成植物人，其爸爸多年來一直奔波為她討回公道。今年周爸爸曾兩度報警惟均被警方拒絕立案，但周爸爸鍥而不捨精神，終獲回應，警方表示立案調查。

警方表示立案調查

根據警方最新的回覆表示，今年65日及921日接獲一名男子報案，指其8歲女兒於20205月在西區薄扶林道一間醫院接受手術後變為植物人，他懷疑事件涉及醫療事故及刑事成分，要求部門調查。案件於本月17日交由港島總區重案組第三隊跟進，暫列「求警調查」。

周爸爸感欣慰惟不敢寄予厚望

周爸爸回覆傳媒表示，案件已交由港島區重案組接手調查。對於警方終願意認真調查，他感到欣慰，但亦不敢寄予太大厚望，又坦言現時面對的挑戰或是一座「連政府都動不了的大山」，只能盡最大努力，向巿民揭露醫療制度的問題。而調查過程中，警方問及很多關於醫療事故的問題，也要求他提供很多文件和書信，因此他目前需要將數年來文件和書信準備好，稍後會再等警方相約交收及落口供，相信要等12星期時間。

懷疑癌細胞已轉移至腦部

周爸爸又透露，因醫生懷疑癌細胞已轉移至腦部，需作進一步檢查，故原定本周二（17日）進行的手術也要延期。

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女童天瑜因醫療事故變成植物人

女童周天瑜2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，至20205月在瑪麗醫院做手術時發生醫療事故而變植物人至今逾3年，天瑜於6月時度過了8歲生日。自2020年天瑜變成植物人後，一直為愛女天瑜勞碌奔波的周爸爸，早前確診患惡性腫瘤，並同時患上原發性肺腺癌，天瑜爸爸卻認為是「上天巧妙安排」，表示會積極樂觀面對。

周爸爸月中跟醫管局達成和解

本月初（3日）周爸爸於專頁表示，在大律師陸偉雄的陪同下再次到警署報案，但警方仍然未肯就此事立案調查，而本月10日周爸爸向傳媒表示，與醫管局進行的民事索償，經3年來商討，今日雙方的和解協議，並完成了最後的法律程序，但不能透露具體的和解協議條款。

周爸爸向天瑜哭訴和解屬無奈決定

達成和解後，周爸爸到醫院告訴小天瑜最新消息，並表示和解屬無奈決定，但是目前情況下最切合天瑜自身利益的做法，周爸爸邊說邊哭泣，希望愛女明白他的決定，天瑜亦張開眼睛看著周爸爸邊聽著周爸爸哭訴，「我必定會為此事抗爭到底，直到我生命的最後一刻。」

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