周天瑜醫療事故警立案調查　小天瑜爸爸不敢寄予厚望：連政府都動不了的大山（更新）

【14:50更新】新增周爸爸回應

8歲女童周天瑜因醫療事故變成植物人，其爸爸多年來一直奔波為她討回公道。今年周爸爸曾兩度報警惟均被警方拒絕立案，但周爸爸鍥而不捨精神，終獲回應，警方表示立案調查。

警方表示立案調查

根據警方最新的回覆表示，今年6月5日及9月21日接獲一名男子報案，指其8歲女兒於2020年5月在西區薄扶林道一間醫院接受手術後變為植物人，他懷疑事件涉及醫療事故及刑事成分，要求部門調查。案件於本月17日交由港島總區重案組第三隊跟進，暫列「求警調查」。

周爸爸感欣慰惟不敢寄予厚望

周爸爸回覆傳媒表示，案件已交由港島區重案組接手調查。對於警方終願意認真調查，他感到欣慰，但亦不敢寄予太大厚望，又坦言現時面對的挑戰或是一座「連政府都動不了的大山」，只能盡最大努力，向巿民揭露醫療制度的問題。而調查過程中，警方問及很多關於醫療事故的問題，也要求他提供很多文件和書信，因此他目前需要將數年來文件和書信準備好，稍後會再等警方相約交收及落口供，相信要等1至2星期時間。

懷疑癌細胞已轉移至腦部

周爸爸又透露，因醫生懷疑癌細胞已轉移至腦部，需作進一步檢查，故原定本周二（17日）進行的手術也要延期。