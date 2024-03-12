周天瑜醫療事故｜周父對女兒逝前未獲交代感遺憾　將公布出殯細節歡迎公眾往弔唁

懷疑因醫療事故變成植物人的8歲女童周天瑜「小天瑜」周日(10日)離世，多年來一直為女兒尋回公道的天瑜爸爸形容，最大遺憾是女兒離世時仍未曾收到交代，「仍然唔知道件事點發生」，形容事件發生逾4年儼如原地踏步，「甚至覺得自己有少少對唔住阿女。」

患上惡性腫瘤肌肉瘤的周天瑜，2020年在瑪麗醫院接受手術時，疑因醫療事故而變成植物人。周父在一個電視節目表示，唯一令他安慰是前年曾短暫帶女兒回家一次，由於女兒房間設計按其承諾成動物園主題，「真係叫做了咗心願，叫做帶佢去一個動物園度。」

周父又感謝在碰到不幸事件之際，獲得大眾的鼓勵和幫助，「真係好難行到去呢一步，非常感恩」，感激很多港人在他需要時「扶了我一把」。他表示，待醫院日內發出文件後，相信可決定到小天瑜何時和在哪裡出殯，之後會公布和歡迎有心人前往殯儀館弔唁。

自身癌症指數回落至正常水平

去年確診患上惡性肌肉腫瘤的周父透露，其手部和肺部過去分別完成25次和30次電療，礙於肺部中間淋巴的腫瘤太接近血管，現時不可進行手術切除，可能要待完成下個月3次化療後再處理。他又說自身情況有好轉，癌症指數已從高峰的27、28，回落至2.8，即屬低於4.6的正常水平。